Borderlands 4 Vorstellung: Vex, die düsterste Sirene mit tödlichen Kräften

In der jüngsten Ausgabe der „Beyond the Borderlands„-Videoblogs hat das Entwicklerteam von Borderlands 4 Details zur Entstehung der neuen Siren-Charakterin Vex enthüllt. Sirenen sind in der Borderlands-Reihe bekannt für ihre spektakulären und oft beeindruckenden Kräfte. Auch Vex stellt hier keine Ausnahme dar, jedoch war es eine große Herausforderung für das Team, ihre Eigenschaften richtig in das Spiel zu integrieren.

Max Davenport, der stellvertretende Art Director, beschreibt Vex als die bisher düsterste Interpretation einer spielbaren Sirene. Ihr Design erforderte, dass sie sowohl einschüchternd und finster als auch dynamisch und mit klar erkennbaren Aktionsfähigkeiten ausgestattet ist. Diese Herausforderungen führten dazu, dass die Entwickler die Grenzen der Spiel-Engine ausreizen mussten, um Vex’s Fähigkeiten in Kombination mit der enormen Menge an Beute und den verschiedenen Spielsituationen funktionstüchtig zu gestalten.

Die Entwicklung von Vex

Warum war die Entwicklung von Vex so kompliziert? Vex’s Entwicklung stellte das Team vor große Herausforderungen, da sie nicht nur optisch, sondern auch funktional perfekt in das Spiel integriert werden musste. Die Prototypen von Vex zwangen das Team, die Engine bis an ihre Grenzen zu testen, um sicherzustellen, dass ihre Fähigkeiten in jeder Spielsituation funktionieren.

Mit dämonisch aussehenden Flügeln und einem finsteren Blick wurde Vex bereits Anfang des Jahres zusammen mit den anderen neuen Vault Hunters auf der Website des Publishers 2K vorgestellt. Ihre komplexe Hintergrundgeschichte und die damit verbundenen Details machten die Entwicklung zu einer wahren Herausforderung.

Die Entstehungsgeschichte von Vex

Wie wurde Vex’s Charakter entwickelt? Vex hatte eine schwierige Kindheit, die durch den Erhalt ihrer Sirenenkräfte noch komplizierter wurde. Ihre zynische und sarkastische Art entstand aus der Notwendigkeit, sich alleine durchzukämpfen. Die Entwicklung ihres Charakters und die Integration zahlreicher Details stellten das Team vor große Herausforderungen, die letztendlich jedoch gemeistert wurden.

Wie Ashley Lyons, der leitende FX-Künstler, betont, war es eine Höllenfahrt, all die Details umzusetzen. Doch das Ergebnis sei fantastisch und ein wahrer „Chef’s Kiss“ für ihre Aktionsfähigkeiten. Vex ist bereit, die Show zu stehlen und die Herzen der Fans zu erobern.

Vex’s Rolle in Borderlands 4

Welche Fähigkeiten bringt Vex mit sich? In einem kürzlich veröffentlichten Charakter-Short mit dem Titel „Purple Friday“ erhielt Vex eine humorvolle Hintergrundgeschichte als frustrierte Einzelhandelsmitarbeiterin, die ihre Kräfte auf tödliche Weise gegen nervige Kunden einsetzt. Im Spielübersichtstrailer, der am selben Tag veröffentlicht wurde, wird gezeigt, dass Vex in der Lage ist, Schatten von sich selbst zu beschwören und Verbündete im Kampf zu unterstützen. Sie ist ebenfalls ein hervorragender Kanal für elementarspezifischen Schaden, was ihr zusammen mit ihren anderen Fähigkeiten einen flexiblen Spielstil ermöglicht.

Die Fans von Vex müssen sich noch ein paar Monate gedulden, bis Borderlands 4 am 12. September 2025 offiziell erscheint. Bis dahin gibt es jedoch viele Spotlight-Videos, die die Wartezeit erträglich machen.

Ein Blick auf die Zukunft

Was können Fans in Borderlands 4 erwarten? Borderlands 4 verspricht, das bislang größte und offenste Spiel der Serie zu werden. Mit einer nahtlosen Welt, ohne Ladebildschirme und neuen Fahrzeug- und Bewegungswerkzeugen wie einem Greifhaken, wird das Spiel den Spielern mehr Freiheit als je zuvor bieten. Die humorvolle und actiongeladene Welt von Borderlands wird durch Vex und die anderen Vault Hunters um ein weiteres aufregendes Kapitel erweitert.

Wir sind gespannt, wie Vex und die anderen Charaktere von den Spielern aufgenommen werden und wie sie die dynamische Welt von Borderlands 4 prägen werden. Was denkst du über Vex und die neuen Features von Borderlands 4? Teile deine Meinung in den Kommentaren!