Borderlands 4 Update verzögert – Profitiere noch von Vex‘ unendlichem Bluten!

Borderlands 4 hat die Community mit einem Update in Aufregung versetzt, das eigentlich für heute geplant war. Fans des Spiels müssen sich jedoch noch einige Tage gedulden, da der erwartete Nerf des berüchtigten Unendlichen-Blutungs-Builds von Vex verschoben wurde. Gearbox hatte in den Patch-Notizen vom 9. Oktober 2025 angedeutet, dass das Update bevorsteht, jedoch ist nun klar, dass es erst Anfang nächster Woche erscheinen wird.

Details zur Verzögerung

Was bedeutet die Verzögerung für dich? Wenn du Vex als deine Hauptfigur nutzt, hast du nun ein paar zusätzliche Tage, um von der Stärke des Unendlichen-Blutungs-Builds zu profitieren. Die Verzögerung sorgt dafür, dass die exploitartige Nutzung des Bloodletter-Skills, zusammen mit dem Wurfmesser und dem Penetrator-Augment, weiterhin möglich bleibt. Dies ermöglicht eine unendliche Schadensschleife, die bei vielen Spielern beliebt ist.

Für andere könnte die Verzögerung jedoch weniger erfreulich sein. Das Update sollte nämlich auch weitere Anpassungen an Klassenmods, Repkits, Schilden und Firmware bringen. Diese Änderungen zielen darauf ab, Nahkampf-Builds zu stärken und Schwächen anderer Vault-Hunter-Builds auszugleichen. Zudem standen Stabilitätsverbesserungen sowie Performance- und Quality-of-Life-Änderungen im Raum, die nun ebenfalls auf sich warten lassen.

Das Unendliche-Blutungs-Build von Vex

Warum ist Vex so mächtig? Vex’s Build ist in der Community bekannt für seine Überlegenheit. Die Fähigkeit, mit der Kombination aus Bloodletter und Contamination Skill eine unendliche Schadensschleife zu erzeugen, hat sich als extrem effektiv erwiesen. Diese mächtige Kombination ist das Herzstück des Builds und hat sich als so einflussreich herausgestellt, dass ein Nerf fast unumgänglich erscheint.

Gearbox hat jedoch keinen konkreten Termin für das Update genannt. Historisch gesehen erscheinen Patches oft donnerstags, aber es könnte auch am Montag oder Dienstag der nächsten Woche sein. Bis dahin bleibt Vex eine dominierende Kraft im Spiel.

Was kommt als Nächstes?

Welche Neuerungen gibt es während der Wartezeit? Auch wenn das nächste große Update verzögert wurde, gibt es trotzdem Neuigkeiten für die Borderlands 4 Community. Die neuen wöchentlichen Aktivitäten werden planmäßig heute eingeführt. Dies gibt dir die Möglichkeit, neue Inhalte zu genießen, während du auf das Update wartest.

Diese Aktivitäten bieten frische Herausforderungen und Inhalte und können eine willkommene Abwechslung sein, bis das Update veröffentlicht wird. Bleib gespannt und nutze die Zeit, um Vex’s Build in vollen Zügen zu genießen!

Was hältst du von der Verzögerung des Updates? Nutzt du Vex’s Unendlichen-Blutungs-Build oder wartest du auf die Änderungen für deinen Vault Hunter? Teile deine Meinung in den Kommentaren!