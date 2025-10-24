Borderlands 4-Update – Crit Knife-Nerfs, neue Funktionen und Community-Reaktionen

Mit der Veröffentlichung des neuen Updates für Borderlands 4 hat Gearbox Software kürzlich die beliebte Crit Knife-Build angepasst, was bei vielen Fans für Diskussionen sorgte. Dieses Update war Teil eines umfangreicheren Pakets, das eine Vielzahl von Optimierungen und Verbesserungen für das Spiel mit sich brachte. Der Fokus lag dabei auf einer spezifischen Anpassung der Crit Knife-Build, die durch ihre Fähigkeit, kritische Treffer und Blutungseffekte wiederholt zu stapeln, bei den Spielern äußerst beliebt war.

Reaktionen auf die Anpassungen

Wie reagiert die Community auf die Änderungen? Die Reaktionen der Community auf die Nerfs waren gemischt. Gearbox veröffentlichte ein humorvolles Video im „In Memoriam“-Stil, das die Crit Knife-Build in Aktion zeigte und damit auf die Änderungen aufmerksam machte. Während einige Spieler das Video als amüsante Geste empfanden, äußerten andere weiterhin ihren Unmut über die Anpassungen in einem PvE-Spiel. Interessanterweise fanden jedoch viele Spieler, dass die Änderungen nicht so drastisch waren, wie zuvor befürchtet.

Einige bekannte Persönlichkeiten der Community, wie Moxsy und EpicNNG, stellten fest, dass trotz der Nerfs noch erheblicher Schaden erzielt werden kann. Dies zeigt, dass die Crit Knife-Build weiterhin nützlich sein kann, auch wenn sie nicht mehr die gleiche Stärke wie vor dem Patch aufweist.

Neue Funktionen und Verbesserungen

Welche weiteren Änderungen bringt das Update mit sich? Neben den Anpassungen an der Crit Knife-Build bringt das Update auch viele Qualitätsverbesserungen mit sich. Eine der bemerkenswertesten Neuerungen ist die Freischaltung von Schnellreisepunkten und Fraktionsstädten für Spieler, die bereits die Kampagne abgeschlossen haben. Dies erleichtert neuen Charakteren auf Level 30 den Zugang zu verschiedenen Spielorten, ohne diese manuell entdecken und freischalten zu müssen.

Diese Änderungen wurden von der Community größtenteils positiv aufgenommen, da sie das Spielerlebnis verbessern und den Einstieg für neue Charaktere erleichtern. Die Spieler hoffen, dass weitere Anpassungen, wie die Übertragung von SDU-Upgrades zwischen Charakteren, bald folgen werden.

Entwicklung von Borderlands 4

Was macht Borderlands 4 so besonders? Borderlands 4, entwickelt von Gearbox Software, ist ein actiongeladenes Rollenspiel im First-Person-Shooter-Stil. Es ist die Fortsetzung von Borderlands 3 und bietet eine nahtlose Welt ohne Ladebildschirme sowie neue Fahrzeuge und Werkzeuge, wie einen Greifhaken. Die Geschichte spielt sechs Jahre nach den Ereignissen des Vorgängers und folgt einer neuen Gruppe von Vault Hunters auf dem Planeten Kairos.

Mit seiner Veröffentlichung am 12. September 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC hat das Spiel größtenteils positive Kritiken erhalten. Eine Version für Nintendo Switch 2 ist ebenfalls geplant, jedoch noch nicht veröffentlicht.

Hintergrund zu Gearbox Software

Wer ist Gearbox Software? Gearbox Software ist ein bekanntes amerikanisches Entwicklerstudio, das 1999 gegründet wurde und seinen Sitz in Frisco, Texas, hat. Bekannt wurde es vor allem durch die Borderlands-Serie, die 2009 startete. Gearbox hat sich einen Namen gemacht, indem es Spiele wie Half-Life-Erweiterungen entwickelte und später eigene Titel wie die Brothers in Arms-Serie herausbrachte.

Im Jahr 2021 wurde Gearbox von der Embracer Group übernommen und expandierte in den Bereichen Film und Fernsehen. Nach einer Umstrukturierung wurde Gearbox 2024 von Take-Two Interactive übernommen, was die Entwicklung und Veröffentlichung von neuen Spielen weiter vorantreibt.

Was denkst du über die Änderungen in Borderlands 4? Teile deine Meinung in den Kommentaren!