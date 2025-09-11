Borderlands 4-Test: Revolutionäre Features aber technische Schwierigkeiten

Borderlands 4 steht kurz vor seiner Veröffentlichung und die ersten Rezensionen sind bereits da. Die Gaming-Welt fiebert dem 12. September 2025 entgegen, dem Tag, an dem das Spiel für PlayStation 5, Windows und Xbox Series X/S erscheint. Die Veröffentlichung für die Nintendo Switch 2 folgt am 3. Oktober 2025. Die Erwartungen sind hoch, da Gearbox Software mit dieser Fortsetzung der Borderlands-Reihe einiges wettmachen möchte, was Borderlands 3 nicht gelungen ist.

Erste Eindrücke der Kritiker

Wie kommt Borderlands 4 bei den Kritikern an? Die ersten Bewertungen zeigen ein überwiegend positives Bild. GamesRadar+ vergibt 4 von 5 Sternen und lobt die Vielzahl der Gegner und die Flexibilität der über 80 Milliarden Waffen. Der Kritikpunkt liegt jedoch beim Erzählstrang des Spiels, der als „eher langweilig“ beschrieben wird.

IGN bewertet das Spiel mit 8 von 10 Punkten und hebt die offene Spielwelt und das nicht-lineare Fortschrittssystem hervor. Leider trüben technische Probleme das Spielerlebnis, was durch künftige Patches behoben werden könnte.

Verbesserungen und Herausforderungen

Welche neuen Features bietet Borderlands 4? Game Informer gibt dem Spiel 8,5 von 10 Punkten und lobt die neuen Mobilitätsfähigkeiten, die das Spielgefühl enorm bereichern. Kritisiert wird jedoch, dass manche Kämpfe zu lange dauern und einige Missionen zu viele aufeinanderfolgende Ziele haben.

VGC bewertet das Spiel ebenfalls mit 4 von 5 Sternen und hebt die detaillierte Innenarchitektur hervor, bemängelt jedoch die wenig einprägsamen Außenbereiche.

Technische Herausforderungen

Welche technischen Probleme gibt es bei Borderlands 4? Windows Central beklagt Performance-Probleme trotz eines starken PCs. Obwohl einige Probleme durch einen Patch bereits behoben wurden, ist Vorsicht geboten, insbesondere bei älteren Maschinen. Trotz dieser Schwierigkeiten macht das Spiel weiterhin Spaß.

GameSpot bewertet mit 7 von 10 Punkten und bemängelt die sich wiederholenden Feinde und die schwache Erzählung, was die Langzeitmotivation beeinträchtigen könnte.

Ein Schritt nach vorne für die Serie?

Wie positioniert sich Borderlands 4 innerhalb der Serie? Borderlands 4 wird als die bislang offenste und freieste Version der Serie beschrieben. Gearbox Software hat mit diesem Titel versucht, aus den Fehlern des Vorgängers zu lernen, indem sie die Spielwelt nahtlos und ohne Ladebildschirme gestaltet haben. Das Spiel kann alleine oder im Koop-Modus mit bis zu drei weiteren Spielern gespielt werden.

Die Geschichte dreht sich um die Widerstandsbewegung gegen den Diktator Timekeeper auf dem Planeten Kairos. Die Spieler schlüpfen in die Rolle eines Kammerjägers und begeben sich auf die Suche nach geheimen Alien-Schätzen.

Was hältst du von Borderlands 4? Wirst du das Spiel kaufen oder auf zukünftige Patches warten? Lass es uns in den Kommentaren wissen!