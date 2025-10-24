Borderlands 4-Spieler findet ultra-seltene Phosphene-Waffe nach 100 Stunden

Ein engagierter Borderlands 4-Spieler hat kürzlich ein seltenes Phosphene-Waffen-Item in die Hände bekommen, nachdem er drei Charaktere auf Level 50 gebracht hatte. Diese Phosphene-Waffen, auch „Shinys“ genannt, sind ultra-seltene Versionen von legendären Waffen. Sie verleihen der Waffe eine einzigartige Optik, bieten jedoch keine spielerischen Vorteile. Trotz ihrer Seltenheit gehören sie zu den begehrtesten Items im Spiel.

Der lange Weg zu Phosphene

Wie lange hat es gedauert, um eine Phosphene-Waffe zu bekommen? Der Spieler, bekannt unter dem Namen v1rg1nm4ry, benötigte fast 100 Stunden Spielzeit, um endlich eine Phosphene-Waffe zu finden. Er hatte bereits 80 Stunden investiert, um drei seiner Vault Hunter auf das maximale Level zu bringen, und zwei von ihnen sogar bis zum Ultimate Vault Hunter 5-Modus. Dies zeigt, wie unglaublich selten diese Waffen sind.

Die Nachricht von v1rg1nm4rys Fund wurde auf Reddit bekannt, wo der Spieler seine Freude über den Fund teilte. Die Entdeckung kommt inmitten einer anhaltenden Kontroverse über die Drop-Raten von legendären Waffen in Borderlands 4. Ein anderer Spieler hatte kürzlich Daten veröffentlicht, die zeigten, dass die Drop-Rate für legendäre Waffen bei nur etwa 5 % lag, nachdem 3.000 Boss-Kills durchgeführt wurden.

Kontroversen über Drop-Raten

Warum sind die Drop-Raten umstritten? Die Drop-Raten in Borderlands 4 haben viele Spieler frustriert, da sie im Vergleich zu früheren Spielen der Serie deutlich gesenkt wurden. Gearbox, der Entwickler des Spiels, hat dies getan, um das Finden einer legendären Waffe lohnender zu machen. Doch die extrem niedrige Drop-Rate für Phosphene-Waffen bedeutet, dass nur sehr engagierte Spieler wie v1rg1nm4ry eine Chance haben, eine solche Waffe zu finden.

Einige Spieler hoffen, dass Gearbox die Drop-Raten in Zukunft erhöht, damit auch Casual-Gamer eine Chance haben, diese seltenen Waffen zu finden. Bis dahin bleibt es für die meisten Spieler ein weit entferntes Ziel, alle 69 Phosphene-Varianten zu sammeln, um die Herausforderung „Shining the Brightest“ abzuschließen.

Auswirkungen auf die Community

Wie reagiert die Community auf diese Drop-Raten? Die Diskussionen über die Drop-Raten in Borderlands 4 haben die Community gespalten. Einige Spieler sind der Meinung, dass die Seltenheit der Phosphene-Waffen den Reiz des Spiels erhöht, während andere die niedrigen Drop-Raten als zu frustrierend empfinden. Gearbox steht unter Druck, eine Balance zu finden, die sowohl Hardcore-Gamer als auch Gelegenheitsspieler zufriedenstellt.

Der Fund von v1rg1nm4ry zeigt jedoch, dass mit genug Hingabe und Zeit auch die seltensten Items im Spiel erreicht werden können. Doch nicht jeder hat die Zeit oder Geduld, sich so intensiv mit dem Spiel auseinanderzusetzen.

Was denkst du über die Drop-Raten in Borderlands 4? Hast du selbst schon eine Phosphene-Waffe gefunden? Teile deine Erfahrungen und Meinungen gerne in den Kommentaren mit uns!