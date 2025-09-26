Borderlands 4 – Performance-Probleme trotz Update: Gearbox reagiert auf Kritik

Gearbox Software hat kürzlich auf die anhaltenden Leistungsprobleme von Borderlands 4 reagiert, die im Zuge des neuesten Updates vom 25. September 2025 aufgetreten sind. Trotz der Ankündigung von Performance-Verbesserungen in den Patch-Notizen, berichten zahlreiche PC-Nutzer von einer Verschlechterung mit niedrigen FPS und Rucklern.

Reaktionen von Gearbox

Was sagt Gearbox zu den Performance-Problemen? Gearbox hat auf der Plattform X eine Erklärung veröffentlicht, in der sie raten, dass du die Stotterprobleme durch einfaches Weiterspielen überbrücken sollst. Laut Gearbox sollen sich die Probleme nach etwa 15 Minuten von selbst beheben, da die Shader im Hintergrund weiter kompiliert werden. Solltest du weiterhin Probleme haben, wird empfohlen, den Shader-Cache zu leeren.

Diese Empfehlung von Gearbox hat bei den Fans gemischte Reaktionen hervorgerufen. Während einige Nutzer die Anweisungen befolgt haben, berichten andere von negativen Erfahrungen und einer weiterhin unbefriedigenden Spielperformance.

Community-Reaktionen und Modding

Wie reagiert die Community auf die Performance-Probleme? Die Community hat teils frustriert auf die anhaltenden Probleme reagiert. Einige Modder haben versucht, die Performance-Probleme selbst in die Hand zu nehmen, jedoch konnte bisher keine Lösung gefunden werden, die das Problem vollständig behebt.

Die anfänglichen Bewertungen von Borderlands 4 waren positiv, mit einem Durchschnitt von 83 auf OpenCritic. Dennoch wurden die anfänglich guten Kritiken von den anhaltenden technischen Schwierigkeiten überschattet. Zudem hat die Verzögerung der Veröffentlichung auf der Nintendo Switch 2 die Lage nicht verbessert.

Über Gearbox Software

Wie hat sich Gearbox Software entwickelt? Gearbox Software, gegründet 1999, hat sich mit Titeln wie Borderlands einen Namen gemacht. Das Unternehmen ist bekannt für seine innovativen Spiele und den Einstieg in das Publishing mit Gearbox Publishing im Jahr 2015. Die Embracer Group hat Gearbox im Jahr 2021 übernommen, bevor es im Juni 2024 von Take-Two Interactive erworben wurde.

Mit Projekten wie Brothers in Arms und Duke Nukem hat Gearbox seine Reichweite erweitert. Die Borderlands-Reihe, die 2009 startete, hat sich als besonders erfolgreich erwiesen und weltweit Millionen von Kopien verkauft.

Blick in die Zukunft

Was kann man von Borderlands 4 erwarten? Trotz der aktuellen Herausforderungen bleibt die Hoffnung bestehen, dass Gearbox die Leistungsprobleme von Borderlands 4 zeitnah beheben wird, um den Spielern ein optimales Spielerlebnis zu bieten. Die nahtlose Spielwelt und die neuen Features wie der Greifhaken bieten ein großes Potenzial für spannende Abenteuer.

Hast du auch Schwierigkeiten mit Borderlands 4 erlebt? Teile deine Erfahrungen und Meinungen in den Kommentaren unten!