Borderlands 4 mit Performance-Problemen – Was steckt hinter den Startschwierigkeiten?

Die Borderlands-Serie ist bekannt für ihren einzigartigen Stil und ihre humorvolle Herangehensweise. Borderlands 4 setzt diese Tradition fort, doch die Performance-Probleme der Vergangenheit bleiben ein Thema. Gearbox Software hat mit Borderlands 4 erneut ein packendes Abenteuer geschaffen, das jedoch nicht ohne Kinderkrankheiten gestartet ist. Die Herausforderungen bei der technischen Umsetzung sind in der Gaming-Community wohlbekannt, und Borderlands 4 bildet da keine Ausnahme.

Performance-Probleme zum Start

Wie schlägt sich Borderlands 4 auf verschiedenen Systemen? Die Performance von Borderlands 4 wurde auf zwei unterschiedlichen Gaming-PCs getestet. Einer davon erfüllt gerade die Mindestanforderungen (Core i7 9700K, Radeon RX 5700 XT, 16 GB DDR4-3200), während der andere ein High-End-System darstellt (Ryzen 7 9800X3D, GeForce RTX 5090, 32 GB DDR5-6400).

Auf dem High-End-System zeigt sich, dass selbst bei der besten verfügbaren Hardware Probleme auftreten. Bei 4K-Auflösung und maximalen Einstellungen erreicht das Spiel im Innenbereich nur durchschnittlich 40 fps, was enttäuschend ist. Der Einsatz von DLSS Performance verbesserte die Framerate deutlich, jedoch bleibt die Darstellung etwas unscharf.

Erfahrungen mit der Mindestanforderung

Wie läuft Borderlands 4 auf einem PC mit Mindestanforderungen? Das ältere Testsystem mit Core i7 9700K und Radeon RX 5700 XT zeigt, dass Borderlands 4 bei 1080p und niedrigen Einstellungen durchaus spielbar ist. Überraschenderweise sieht das Spiel trotz der niedrigen Grafikqualität gut aus, obwohl es nicht konstant 60 fps erreicht.

Im Freien stieß das System jedoch schnell an seine Grenzen. Die CPU-Auslastung erreichte 100%, und es kam zu häufigen und merklichen Stotterern, die den Spielspaß trübten. Selbst das Heruntersetzen aller Grafikeinstellungen brachte keine wesentliche Verbesserung.

Vergleich mit vorherigen Borderlands-Spielen

Wie schneidet Borderlands 4 im Vergleich zu seinen Vorgängern ab? Ein Blick auf die Vorgänger zeigt, dass das ältere Testsystem Borderlands 2 und 3 problemlos mit maximalen Einstellungen bewältigt. Interessanterweise ist die GPU-Auslastung in Borderlands 2 relativ niedrig, während die zusätzliche Detailfülle in Borderlands 3 das System stärker beansprucht.

Der Sprung von Borderlands 3 zu Borderlands 4 ist jedoch deutlich. Während das alte System mit vorherigen Spielen bei maximaler Qualität gut zurechtkam, sind bei Borderlands 4 niedrige Details und Upscaling erforderlich. Auch wenn die Grafik von Borderlands 4 beeindruckender aussieht, ist fraglich, ob dies wirklich notwendig ist, um das typische Borderlands-Erlebnis zu bieten.

Ausblick und Community-Reaktionen

Wie reagiert die Community auf die Performance-Probleme? Die Community hat bereits mit einer Reihe negativer Bewertungen auf Steam auf die Performance-Probleme reagiert. Viele Spieler berichten von ähnlichen Schwierigkeiten, was zeigt, dass Gearbox noch einiges an Arbeit vor sich hat.

Gearbox CEO Randy Pitchford hat vor der Veröffentlichung erklärt:

„Es ist eine große, mutige, neue, nahtlose Welt, und ich muss leider sagen, dass ältere Hardware möglicherweise keine butterweiche Leistung für die neuesten AAA-Spiele der nächsten Generation bieten kann, wie es seit jeher im PC-Gaming der Fall ist.“

Wie sind deine Erfahrungen mit Borderlands 4? Lass es uns in den Kommentaren wissen!