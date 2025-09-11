Borderlands 4 Launch: 30 Milliarden Waffen & nahtlose Welten ab Sept. 2025

Heute ist ein aufregender Tag für alle, die das Borderlands-Universum lieben. Borderlands 4 steht kurz vor der Veröffentlichung, und du kannst dich auf eine Flut von Beute und 30 Milliarden Waffen freuen. Gearbox verspricht eine Rückkehr zu spannenden Geschichten, dynamischere Kämpfe und eine aufregendere Erkundung der offenen Welt. Doch es bleiben Fragen: Wird die Story diesmal überzeugen? Und wie robust ist das Endgame wirklich?

Start der Borderlands 4 Reise

Wann kannst du mit Borderlands 4 loslegen? Borderlands 4 wird für PlayStation 5, Windows und Xbox Series X/S am 12. September 2025 veröffentlicht. Die Nintendo Switch 2 Version folgt am 3. Oktober 2025. Das Spiel bietet ein nahtloses Spielerlebnis ohne Ladebildschirme, neue Fahrzeuge und Werkzeuge wie einen Enterhaken und ist das bisher offenste Spiel der Serie.

Die Handlung von Borderlands 4 führt dich auf den neuen Planeten Kairos, wo du als Kammer-Jäger gegen den Diktator Timekeeper und seine synthetischen Armeen kämpfst. Deine Mission: die geheimen Alien-Schätze zu finden.

In die Welt von Kairos eintauchen

Was erwartet dich auf Kairos? Gearbox beschreibt Kairos als eine „hochtechnologische, aber lo-fi“ Welt, die dir ein völlig neues Spielerlebnis bietet. Im Gegensatz zu den früheren Spielen, wo du zwischen verschiedenen Planeten hin- und herreisen konntest, wirst du dieses Mal eine zusammenhängende Welt erkunden.

Die Entwickler haben sich bemüht, den Humor aus dem spielerischen Erlebnis herauszuholen. Deine Aktionen werden direkte Reaktionen der spielbaren Kammer-Jäger nach sich ziehen, was für viele lustige und unerwartete Momente sorgen könnte.

Die Waffen und Beute

Wie viele Waffen gibt es wirklich? Gearbox hat angekündigt, dass Borderlands 4 mit einem Arsenal von 30 Milliarden Waffen aufwartet. Diese Vielfalt ist ein Markenzeichen der Serie und verspricht, dir unzählige Möglichkeiten zu geben, deinen Kampfstil zu individualisieren.

Die Frage bleibt jedoch, ob diese Vielzahl an Waffen auch wirklich sinnvolle Unterschiede und strategische Vorteile bieten kann. Die Fans der Serie hoffen auf innovative Waffendesigns, die über bloße Zahlenwerte hinausgehen.

Dein persönlicher Kammer-Jäger

Hast du schon deinen Kammer-Jäger ausgewählt? Wenn du noch unentschlossen bist, welcher Charakter am besten zu deinem Spielstil passt, kannst du dir unseren Leitfaden zur Charakterauswahl ansehen. Die Wahl deines Kammer-Jägers kann entscheidend für deine Erfahrung im Spiel sein.

Ich persönlich werde Vex, die Sirene, spielen. Die Sirene war schon immer mein Favorit. Welchen Charakter wirst du wählen?

Deine Meinung zählt!

Was erwartest du von Borderlands 4? Hast du schon Pläne für deinen ersten Spieltag? Teile deine Gedanken und Pläne in den Kommentaren mit uns. Wir sind gespannt auf deine Meinung!