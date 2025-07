Borderlands 4 lässt Axt werfen – AMONs Skill-Tree geleakt!

In einem kürzlich abgehaltenen Livestream wurde der Skill-Tree eines Vault Hunters aus dem kommenden Spiel Borderlands 4 enthüllt. Die Borderlands-Reihe hat sich über die Jahre hinweg als eine der größten Videospiel-Franchises etabliert und bietet Fans eine konstante Dosis an neuen Inhalten. Neben den vier Hauptspielen gibt es eine Vielzahl an Spin-offs. Trotz des weniger erfolgreichen Borderlands-Films bleibt die Serie für ihre humorvolle und loot-getriebene Co-op-Action beliebt.

Nachdem seit dem letzten Hauptspiel sechs Jahre vergangen sind, ist die Vorfreude auf Borderlands 4 riesig. Das Spiel wird am 12. September 2025 für Xbox Series X|S, PS5, PC und Nintendo Switch 2 erscheinen. Mit neuen Features und Verbesserungen verspricht es, ein bedeutender Schritt vorwärts zu sein und den Fans genau das zu bieten, was sie sich wünschen. Borderlands 4 bleibt dem typischen Borderlands-Erlebnis treu – inklusive einer Vielzahl an Waffen, schrägen Charakteren und abgedrehten Missionen.

Erste Einblicke in den Skill-Tree von AMON

Was zeigt der neue Skill-Tree von AMON? Ein neuer Reddit-Post hat Screenshots aus einem chinesischen Borderlands-4-Stream veröffentlicht, die alle Skills im Skill-Tree des Vault Hunters AMON zeigen. Diese Skills wurden zwar grob übersetzt, dennoch geben sie einen guten Eindruck davon, was Spieler erwarten können.

Der Skill-Tree enthält über 20 Fähigkeiten. Einige davon sind relativ einfach, wie die Erhöhung der Nachladegeschwindigkeit oder bestimmter Schadensarten, während andere deutlich einzigartiger und spannender wirken. AMON kann zum Beispiel eine Axt tragen, die mit verschiedenen Skills verbunden ist. Eine dieser Fähigkeiten lässt ihn die Axt werfen und wieder aufnehmen, zusätzlich zu der Möglichkeit, sowohl Feuer- als auch Frostschaden damit zu verursachen.

Die Bedeutung von AMONs Fähigkeiten

Wie beeinflussen AMONs Fähigkeiten das Gameplay? Die spezifischen Fähigkeiten von AMON klingen sehr aufregend und machen ihn zu einem interessanten Charakter für diejenigen, die gerne im Nahkampf agieren. Die Kombination aus verschiedenen Schadensarten und der Möglichkeit, die Axt zu werfen, eröffnet neue taktische Optionen.

Diese Fähigkeiten könnten besonders für Spieler attraktiv sein, die eine dynamische und kampfbetonte Spielweise bevorzugen. Die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Elementarschäden zu wechseln, bietet zusätzliche Flexibilität im Kampf gegen die verschiedenen Feinde auf dem Planeten Kairos.

Vorfreude auf den Release

Warum ist die Vorfreude auf Borderlands 4 so groß? Der bevorstehende Release von Borderlands 4 wird von vielen langjährigen Fans der Serie mit Spannung erwartet. Die Entwickler haben sich bemüht, ein Spiel zu schaffen, das die liebgewonnenen Elemente der Serie mit neuen Features kombiniert. Mit einem nahtlosen Übergang zwischen den Gebieten und einer Vielzahl neuer Fahrzeuge und Werkzeuge, wie einem Greifhaken, verspricht Borderlands 4 das bisher umfangreichste und offenste Spielerlebnis der Reihe zu bieten.

Die Handlung, die auf dem Planeten Kairos spielt, führt neue Charaktere und Schauplätze ein, was den Fans die Möglichkeit gibt, eine völlig neue Welt zu erkunden. Dieses neue Setting und die Einführung eines Diktators namens „Timekeeper“ als Antagonisten schaffen spannende Voraussetzungen für das Abenteuer.

Was denkst du über die neuen Enthüllungen zu Borderlands 4? Teile deine Gedanken und Erwartungen in den Kommentaren mit!