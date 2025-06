Borderlands 4 führt optimiertes Skill-Management ein – Spieler begeistert!

Gearbox Software hat kürzlich ein neues Feature für Borderlands 4 enthüllt, das viele Fans sich bereits für Borderlands 3 gewünscht hätten. Dieses Feature, das die Lebensqualität der Spieler verbessern soll, wird im kommenden Titel Borderlands 4 zu finden sein, der am 12. September 2025 für die Nintendo Switch 2, PC, PS5 und Xbox Series X erscheinen wird. Während wir auf den Launch warten, gibt Gearbox Software weiterhin Einblicke in das First-Person-Looter-Shooter-Erlebnis, das Hardcore-Fans der Serie lieben.

Neue Funktion zum Skill-Management

Welche Neuerungen gibt es bei der Verwaltung von Fähigkeiten? Eine der bedeutendsten Änderungen, die in einem kürzlich durchgeführten Livestream von Gearbox Software vorgestellt wurde, betrifft die Verwaltung der Fähigkeitspunkte in den Skill-Bäumen von Borderlands 4. Spieler können nun eine Mehrpunkt-Fähigkeit mit einem einzigen Knopfdruck maximieren, anstatt den Knopf wiederholt drücken zu müssen. Dieser Button-Prompt basiert auf einem Halte- und Loslass-System, was zwar nicht zwingend schneller ist als das bisherige Spamming, aber es ermöglicht Spielern, die nicht spammen möchten, eine alternative Option. Für diejenigen, die das Spammen bevorzugen, bleibt diese Möglichkeit weiterhin bestehen.

Dieses neue Feature wurde von dem X-Nutzer JoltzDude139 entdeckt und in den sozialen Medien mit der Borderlands-Community geteilt. Wie erwartet, sind viele Fans begeistert von diesem neuen Komfort-Feature. Ein Fan kommentierte:

„Das ist das beste Komfort-Feature aller Zeiten.“

Ein anderer fügte hinzu:

„Das ist eine nette Option für diejenigen, die es wollen.“

Wichtigkeit von Komfort-Features

Warum sind kleine Verbesserungen in Borderlands 4 so wichtig? Obwohl diese Neuerung nicht die größte ist, sind solche kleinen Veränderungen entscheidend für die Serie. Borderlands hat sich zu einem stark verfeinerten Spiel entwickelt, das nicht mehr viele große Ergänzungen benötigt. Diese kleineren, aber bedeutenden Komfort-Features sind genau das, was viele Fans von Borderlands 4 erwarten. Sie tragen erheblich zur Verbesserung des Spielerlebnisses bei und zeigen, dass Gearbox Software auf das Feedback der Community hört.

Für viele Spieler sind es genau diese Details, die den Unterschied zwischen einem guten und einem großartigen Spiel ausmachen. Borderlands 4 verspricht, die Spielerfahrung durch solche Verbesserungen noch angenehmer zu gestalten.

Freue dich auf den Release

Wann erscheint Borderlands 4 und was können wir erwarten? Borderlands 4 wird am 12. September 2025 veröffentlicht. Es verspricht, das bisher größte und offenste Spiel der Serie zu sein, mit einem nahtlosen Weltendesign ohne Ladebildschirme, neuen Fahrzeugen und Traversal-Tools wie einem Enterhaken. Das Spiel kann solo oder kooperativ mit bis zu drei anderen Spielern erlebt werden.

Gearbox Software hat angekündigt, dass Borderlands 4 ein humorvolles Spiel sein wird, wobei der Humor aus dem emergenten Gameplay abgeleitet wird. Die Spieler übernehmen die Rolle eines neuen Vault Hunters auf einem neuen Planeten namens Kairos, um gegen einen Diktator und seine Armee synthetischer Anhänger zu kämpfen. Die Fans sind gespannt, wie diese neuen Elemente das Borderlands-Erlebnis erweitern werden.

Was hältst du von den neuen Features in Borderlands 4? Teile deine Meinung in den Kommentaren! Wir freuen uns darauf, von dir zu hören!