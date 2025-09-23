Borderlands 4 – Cricket Jumping Glitch begeistert Spieler und Entwickler

In der Welt von Borderlands 4 sorgt derzeit ein einzigartiger Glitch für Aufsehen. Der sogenannte „Cricket Jumping“-Glitch hat nicht nur die Aufmerksamkeit von Spielern auf sich gezogen, sondern auch die des kreativen Direktors von Gearbox Software, Graeme Timmins. Obwohl Borderlands 4 seit seiner Veröffentlichung am 12. September 2025 auf PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC positive Kritiken erhalten hat, ist es auch mit einigen technischen Problemen konfrontiert.

Die Entstehung des Cricket Jumping

Wie funktioniert der Cricket Jumping Glitch? Der Glitch ermöglicht es den Spielern, über große Teile der Karte zu fliegen, was insbesondere für Speedrunner von Interesse ist. Diese Technik, die sich Spieler zunutze gemacht haben, um schneller durch das Spiel zu navigieren, ist zwar nicht vom Entwickler beabsichtigt, bietet aber eine neue Art der Fortbewegung in der offenen Welt von Kairos, der neuen Spielwelt in Borderlands 4.

Timmins äußerte sich zu diesem Glitch und erklärte, dass Gearbox derzeit keine Pläne hat, den Fehler zu beheben. Allerdings ist sich das Team der potenziellen Instabilität bewusst, die durch den Glitch verursacht werden könnte, insbesondere in Multiplayer-Sitzungen. Die Entwickler möchten das Spielerlebnis nicht beeinträchtigen, doch die Stabilität des Spiels hat oberste Priorität.

Reaktionen der Community

Wie reagiert die Community auf den Glitch? Die Reaktionen in der Community sind gemischt. Während einige den Glitch als unterhaltsame Möglichkeit sehen, das Spiel auf neue Weise zu erleben, sind andere besorgt über die möglichen technischen Probleme, die dadurch verursacht werden könnten. Gearbox Software hat einen offenen Dialog mit der Community und zeigt sich bemüht, das Spielerlebnis zu optimieren, ohne den Spielspaß zu mindern.

Der Glitch ist nur eines von vielen Beispielen dafür, wie Spieler versuchen, die Grenzen des Spiels auszuloten. So haben einige durch ausgeklügelte Klassen-Builds, wie dem Blood Letter Setup von Vex, neue Wege gefunden, das Spiel zu meistern, ohne auf traditionelle Waffen zurückzugreifen.

Erfolg und Herausforderungen von Borderlands 4

Was macht Borderlands 4 erfolgreich? Borderlands 4 hat sich in den ersten zwei Wochen nach seiner Veröffentlichung bereits 2,5 Millionen Mal verkauft, was ein bedeutender Meilenstein für Gearbox Software ist. Der Erfolg ist nicht zuletzt auf die positiven Kritiken zurückzuführen, die das Spiel für seine nahtlose offene Welt, die neuen Bewegungsmechaniken und die packende Geschichte erhalten hat.

Doch trotz des Erfolgs gibt es auch Herausforderungen. Insbesondere PC-Spieler haben über Performance-Probleme berichtet, was zu Spannungen zwischen Gearbox CEO Randy Pitchford und einigen Mitgliedern der Community geführt hat. Pitchford hat unzufriedenen Spielern sogar geraten, eine Rückerstattung zu beantragen, wenn sie mit dem Spiel unzufrieden sind.

Die Zukunft von Borderlands 4

Was hält die Zukunft für Borderlands 4 bereit? Während Gearbox weiterhin an der Optimierung des Spiels arbeitet, bleibt abzuwarten, wie sich der Cricket Jumping Glitch auf die zukünftigen Updates auswirken wird. Für viele Spieler bleibt der Glitch ein spannendes Feature, das das Potenzial hat, das Spielerlebnis zu verändern und neue Strategien zu ermöglichen.

Borderlands 4 steht am Beginn seiner Reise auf der Nintendo Switch 2, die am 3. Oktober 2025 veröffentlicht wird. Mit der kontinuierlichen Unterstützung von Gearbox und der aktiven Community bleibt das Spiel ein fester Bestandteil der Gaming-Landschaft.

Was hältst du von dem Cricket Jumping Glitch? Lass es uns in den Kommentaren wissen!