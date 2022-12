2022 hält anscheinend noch eine große Überraschung für die Fans des Spieleentwicklers Blizzard bereit. Wie das Unternehmen ankündigte, wird die Entwicklerlegende Chris Metzen zu dem Studio zurückkehren. Metzen hatte Blizzard 2016 nach über 20 Jahren verlassen.

Laut der Ankündigung des General Managers des „Warcraft“-Franchises, John Hight, soll sich Metzen zunächst auf die Arbeit an World of Warcraft konzentrieren. Dazu ist er dem Führungsteam als kreativer Berater beigetreten. Chris Metzen war 1994 einer der ersten Beteiligten, die an der Entwicklung des „Warcraft“-Universums arbeiteten.

Metzen soll seine Arbeit bei Blizzard auch auf andere Projekte ausweiten

Chris Metzen stieß 1993 zu Blizzard und hielt bei dem Studio viele Positionen inne. Er war Artist, Autor, Designer, Creative Director und arbeitete an den Franchises WarCraft, StarCraft, Diablo, World of Warcraft und Overwatch mit. Metzen war sogar der Synchronsprecher für einige bekannte Blizzard-Figuren, der prominenteste davon war der Orc-Anführer Thrall.

2016 fungierte Chris Metzen als Senior Vice President of Story and Franchise Development bei Blizzard. In dem Jahr entschied sich der Entwickler jedoch, das Studio zu verlassen. 2016 war ein großes Jahr bei Blizzard: die Veröffentlichung von „World of Warcraft: Legion“ stand an, ebenso wie „Overwatch“ und der Kinofilm Warcraft – The Beginning.

Darüber hinaus war Metzen gerade erst Vater geworden und wie er später bekanntgab, war er dem Druck durch die Arbeit und der Familie nicht gewachsen. Ständige Panikattacken begleiteten den Entwickler, weshalb er sich dazu entschied, Blizzard nach 23 Jahren den Rücken zu kehren.

Metzen ist dem Führungsteam von „Warcraft“ nun als kreativer Berater beigetreten. Welche Aufgaben diese Beratertätigkeit umfasst, wurde nicht näher benannt. Da in der Ankündigung jedoch erwähnt wird, dass Chris Metzen seine Arbeit in Zukunft auch auf andere Projekte innerhalb des Franchises ausweiten soll, könnte dies ein Weg sein, ihn wieder in das Studio einzugliedern, bevor er sich Größerem widmen wird.