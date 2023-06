Diablo 4: Aberwitzige Spielzeit im Early Access und neuer Verkaufsrekord für Blizzard

Die Unmengen an im Spiel verbrachter Zeit resultiert aber auch aus dem enorm umfangreichen Paket , dass Blizzard zum Release schnürt. Neben der Hauptstory bietet das Rollenspiel erstmals eine offene Welt , die ihr mit einer von fünf unterschiedlichen Klassen erkunden könnt. In der Open World finden sich haufenweise Nebenmissionen und Dungeons, die euch für zig Stunden beschäftigen können.

Durch jenen Early Access konnten Spieler*innen auf allen Plattformen schon vier Tage vor dem eigentlichen Release loslegen und die Welt von Sanktuario erkunden. Um am Early Access teilzunehmen, musste das Spiel aber entweder in der Deluxe- oder der Ultimate Edition vorbestellt werden. Dieser Kniff ist für Blizzard offenbar voll aufgegangen.

Diablo 4 ist erst am 6. Juni auf PS4 , PS5 , Xbox One , Xbox Series X/S und PC erschienen, entpuppt sich aber schon jetzt als riesiger Erfolg für Blizzard . Laut Angaben des Entwicklers hat sich nämlich kein Titel in der langen Geschichte des Studios so schnell so gut verkauft wie das neue Action-RPG.

Diablo 4

