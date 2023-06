Diablo 4: Die ersten Preise aus dem Shop bestätigen Befürchtungen der Fans

Diablo 4 ist ohne Frage eines der am sehnlichst erwarteten Spiele des Jahres. Das Action-RPG von Blizzard startet am 2. Juni um 1 Uhr morgens auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC in den Early Access. Der eigentliche Launch findet dann am 6. Juni statt.

Die ersten Reviews zum Spiel versprechen hier fast durch die Bank ein echtes Meisterwerk und den besten Serienteil. In der Review-Phase war ein wichtiger Teil allerdings noch nicht freigeschaltet: der Ingame-Shop. Jetzt sind erste Infos dazu aufgetaucht, die Fans in ihren Befürchtungen zu bestätigen scheinen.

Diablo 4: So sieht der Shop aus

Schon seit geraumer Zeit ist bekannt, dass „Diablo 4“ einen Shop mit Mikrotransaktionen enthalten wird. Ihr könnt euch also neue Rüstungen für euren Charakter oder euer Mount mit echtem Geld kaufen. Blizzard versicherte aber immer wieder, dass nur kosmetische Items im Shop landen, Pay to Win soll es also nicht geben. Darüber hinaus hielten sich die Entwickler*innen aber mit Informationen zum Shop eher bedeckt.

Besonders nach den Erfahrungen mit dem Mobile-Ableger Diablo Immortal, der im vergangenen Jahr erschien und ebenfalls einen Ingame-Shop enthält, schauen die Fans der Reihe ganz genau hin und rechnen mit dem Schlimmsten. Auf Reddit sind jetzt erste Bilder aus dem Shop aufgetaucht, die dementsprechend kontrovers diskutiert werden.

Inhalt von Reddit anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Reddit anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Reddit. Inhalt von Reddit immer anzeigen

Zu sehen ist ein Rüstungsset für den Totenbeschwörer, das für 2800 Platin angeboten wird. Der Battle Pass, der einen Wert von knapp 10€ hat, kostet 1000 Platin. Umgerechnet ergibt sich also ein Preis von saftigen 28€ für eine Rüstung. Ein zweites Bild zeigt ein Mount, für das 1600 Platin, also etwa 16€ aufgerufen werden.

Viele Fans sind sich einig, dass die Preise schlicht zu hoch sind. Sie kämen zwar mit einem Ingame-Shop für kosmetische Items klar, würden zu den Preisen aber nichts kaufen wollen. Andere verweisen darauf, dass bei anderen Spielen wie Path of Exile ähnliche Preise aufgerufen werden. Hier ist allerdings zu bedenken, dass es sich um einen Free-2-Play-Titel handelt, während „Diablo 4“ nur zum Vollpreis zu haben ist.

Was haltet ihr davon? Findet ihr die Preise in Ordnung oder ignoriert ihr den Shop einfach komplett? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!