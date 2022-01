Nachdem Video on Demand-Anbieter Crunchyroll zuletzt alle One Piece-Episoden in sein Angebot aufnahm, haben nun auch Bleach-Fans Grund zur Freude. Das Unternehmen verkündete nämlich kürzlich, dass mittlerweile auch alle Anime-Episoden des beliebten Action-Fantasy-Hits auf Abruf zur Verfügung stehen.

Bleach: Alle 366 Episoden des Fantasy-Epos bei Crunchyroll verfügbar

Insgesamt ist es euch nun erstmals möglich, hierzulande legal alle 366 Episoden des bildgewaltigen Shōnen-Kulttitels im japanischen Originalton mit deutschen Untertiteln auf der Streaming-Plattform ansehen. Ihr könnt euch somit Ichigos komplettes Abenteuer von seinen Anfangstagen als Shinigami über den Einfall in die Soul Society bis hin zum epischen Showdown mit Bösewicht Aizen und seinen Arrancar ansehen.

Darüber hinaus sind inzwischen ebenfalls alle bisher auf Deutsch veröffentlichten Bleach-Folgen bei Crunchyroll verfügbar. Hierbei handelt es sich um die ersten 205 Episoden der Anime-Serie, die KAZÉ Anime in den vergangenen Jahren hierzulande auf Blu-ray und DVD in den Handel brachte. Dies umfasst die Handlung bis Aizen in Karakura Town, der Heimatstadt unserer Helden, ankommt, wo mehrere Shinigami-Kommandanten bereits auf ihn warten.

Dieses Update kommt übrigens genau zum richtigen Zeitpunkt, schließlich startet in Japan dieses Jahr Bleach: Thousand-Year Blood War im TV. Hierbei handelt es sich um eine Anime-Adaption des finalen Handlungsstrangs der Manga-Vorlage. Wie die alten Episoden entstehen auch die neuen Folgen im Studio Pierrot („Bleach“, „Naruto“). Regie führt diesmal Tomohisa Taguchi („Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna“).

Ihr wollt den Rest von Bleach? Ihr kriegt den Rest von Bleach😎



✨ Alle Details >> https://t.co/pNIlMM3yPL pic.twitter.com/GnD9lPP39A — Crunchyroll.de @ #AnimeAwards (@Crunchyroll_de) January 19, 2022

„Bleach: Thousand-Year Blood War“ startet im Oktober 2022 in Japan. Ob wir die neuen Episoden zeitnah auch hierzulande im Simulcast werden sehen können, ist gegenwärtig noch unbekannt. Die Chancen dürften jedoch vermutlich nicht allzu schlecht stehen. Es bleibt euch also noch genug Zeit, um die alten Folgen bei Crunchyroll bis dahin nochmal nachzuholen und euch so richtig auf das Endspiel des Anime-Epos einzustimmen.