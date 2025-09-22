Black Ops 7 bringt 18 Multiplayer-Karten – Remakes und neue Schlachtfelder

Activision hat endlich den lang erwarteten Multiplayer-Trailer für Call of Duty: Black Ops 7 veröffentlicht. Dieser Trailer bietet einen umfassenden Einblick in die zahlreichen Features, die dich erwarten. Insgesamt wird das Spiel mit achtzehn Multiplayer-Karten starten, von denen drei Remakes aus dem legendären Black Ops 2 sind.

Der neue Trailer zeigt nicht nur beeindruckende Gameplay-Sequenzen, sondern auch die verschiedenen Spielmodi, Waffen, Perks und mehr. In weniger als zwei Monaten wird das Spiel veröffentlicht, aber bereits im Oktober 2025 kannst du in der offenen Beta loslegen. Ein weiterer spannender Trailer für den beliebten Zombies-Modus ist für den 24. September 2025 geplant.

Was sind die neuen Multiplayer-Karten?

Welche Karten sind im Multiplayer enthalten? Du kannst dich auf eine Mischung aus neuen und bekannten Karten freuen. Zu den Remakes gehören Express, Hijacked und Raid aus Black Ops 2. Doch auch neue Karten wie Blackheart, Cortex, und Imprint stehen bereit. Interessant sind die zwei großen Skirmish-Karten, Mission: Edge und Mission: Tide, die für 20v20-Schlachten gedacht sind.

Die Karten wurden mit einer dreigleisigen Philosophie entworfen, die taktische Intensität und Vielfalt bietet. Dies bedeutet, dass jede Karte für unterschiedliche Spielstile geeignet ist und spannende Gefechte ermöglicht.

Welche neuen Spielmodi gibt es?

Welche Modi kannst du erwarten? Neben den klassischen Modi wie Team Deathmatch, Herrschaft und Suchen & Zerstören wird ein neuer Modus namens Overload eingeführt. In diesem 6v6-Modus geht es darum, die Kontrollzonen des Gegners zu übernehmen. Ein Gerät spawnt auf der Karte, und du musst es zu einer der beiden gegnerischen Zonen bringen, um Punkte zu erzielen.

Der Overclock-Modus bringt frischen Wind in das Spielerlebnis, indem er neue Fähigkeiten für deine Ausrüstung bietet. Diese Neuerungen zielen darauf ab, das Spiel dynamischer und strategischer zu gestalten.

Was erwartet dich im Zombies-Modus?

Wird es Änderungen im Zombies-Modus geben? Ja, es wird einige interessante Neuerungen geben. Der Zombies-Modus wird wieder mit bis zu vier Spielern spielbar sein, und du wirst gegen endlose Horden von Untoten kämpfen. Ein neues Fahrzeug, das „Wunderfahrzeug“, wird eingeführt, um dir zu helfen, die riesige Karte zu erkunden.

Zusätzlich wird es kleinere Überlebenskarten und eine neue Version des beliebten „Dead Ops Arcade“-Modus geben. Diese Ergänzungen versprechen, das Zombies-Erlebnis noch spannender und abwechslungsreicher zu gestalten.

Wann ist der Release von Black Ops 7?

Wann kannst du mit dem Spiel starten? Call of Duty: Black Ops 7 wird am 14. November 2025 veröffentlicht. Du kannst es auf PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One und Xbox Series X/S spielen. Dieses Datum sollte bereits rot in deinem Kalender markiert sein, denn es wird eines der größten Releases des Jahres.

Was denkst du über die neuen Features von Call of Duty: Black Ops 7? Teile deine Meinung in den Kommentaren!