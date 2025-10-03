Black Ops 7 Beta-Änderungen – Verbesserte TTK und offene automatische Türen

Call of Duty: Black Ops 7, entwickelt von Treyarch Studios in Zusammenarbeit mit Raven Software, wird voraussichtlich am 14. November 2025 erscheinen. Die Beta-Version des Spiels, die am 2. Oktober 2025 gestartet wurde, hat bereits einige bedeutende Änderungen erfahren, basierend auf dem Feedback der Community.

Wichtige Änderungen in der Beta

Was sind die Hauptänderungen in der Beta von Call of Duty: Black Ops 7? Zu den bemerkenswerten Änderungen gehören Anpassungen an der Zeit-zu-töten (TTK), den automatischen Türen und den Erfahrungswerten für Waffen. Treyarch Studios hat auf das Feedback der Spieler reagiert und eine schnellere Anpassung des TTK und eine bessere Balance der Waffenklassen angekündigt, um den Spielfluss zu optimieren.

Ein weiterer großer Diskussionspunkt waren die automatischen Türen, die in einigen Karten des Spiels vorhanden sind. Spieler haben sich darüber beschwert, dass diese Türen zu schnell schließen, was den Spielfluss beeinträchtigt. Um dem entgegenzuwirken, hat Treyarch beschlossen, spezifische Türen von Anfang an geöffnet zu lassen und die Zeit, die sie offen bleiben, zu verlängern. Außerdem wird der Abstand, den ein Spieler zur Tür einnehmen muss, bevor sie sich öffnet, erhöht.

Erweiterungen und Bugfixes

Welche weiteren Änderungen sind in der Beta geplant? Neben den Änderungen an TTK und Türen gibt es auch Anpassungen an den Erfahrungswerten für Waffen und das Sammeln von Overclock-Punkten. Diese sollen es dir erleichtern, während der Beta neue Anhänge freizuschalten und zu testen. Außerdem wurden Anpassungen am Spawn-System vorgenommen, um das Spielerlebnis in verschiedenen Karten und Modi zu verbessern.

Einige frühe Bugs wurden bereits behoben, darunter Probleme in der Benutzeroberfläche und Stabilitätsprobleme, die mit Spieler-Loadouts und bestimmten Perks zusammenhängen. Weitere Updates und Fixes sind für das kommende Wochenende geplant.

Der umstrittene Scorestreak „Gravemaker“

Wird der Scorestreak „Gravemaker“ angepasst? Eine weitere Diskussion dreht sich um den Scorestreak „Gravemaker“, der es Spielern ermöglicht, durch Wände zu sehen und Gegner mit einem einzigen Schuss zu eliminieren. Trotz der Kontroversen hat Treyarch bisher keine Änderungen für diesen Scorestreak angekündigt. Einige Spieler fordern eine Abschwächung, während andere der Meinung sind, dass seine Stärke gerechtfertigt ist, da es sich um einen der kostspieligsten Scorestreaks im Spiel handelt.

Wie du an der Beta teilnehmen kannst

Wie kannst du die Beta von Call of Duty: Black Ops 7 spielen? Um die Beta zu spielen, kannst du entweder das Spiel vorbestellen, um sofortigen Zugang zu erhalten, oder bis zum 5. Oktober 2025 warten, wenn die offene Beta für alle Spieler verfügbar sein wird. Für diejenigen, die noch ungeduldig sind, bietet Activision zahlreiche Promotionen, über die du Zugang zur Beta erhalten kannst, zum Beispiel durch das Anschauen bestimmter Twitch-Streams.

