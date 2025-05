Bella Ramsey überzeugt als Ellie – Die Wende in HBOs The Last of Us Staffel 2

Die Live-Action-Adaption eines Videospiels zieht oft Kritiker an. Besonders wenn es um die Umsetzung beliebter Charaktere geht, können die Meinungen der Fans gespalten sein. HBOs „The Last of Us“ hat sich dieser Herausforderung gestellt und eine Kontroverse um die Besetzung von Bella Ramsey als Ellie entfacht. Doch mit der neuesten Episode der zweiten Staffel scheint sich das Blatt zu wenden.

Im Zentrum der Diskussionen standen nicht Ramseys schauspielerische Fähigkeiten, sondern vielmehr ihr Erscheinungsbild, das nicht exakt dem von Ellie aus den „The Last of Us„-Spielen entspricht. Kritiker bemängelten zudem, dass die Serie Ellies dunklere Charakterzüge zu wenig hervorhebe. Doch Episode fünf der zweiten Staffel, „Feel Her Love“, bringt eine Wende in dieser Debatte.

Ellies Entwicklung in Staffel 2

Wie hat sich Ellies Charakter in der neuen Staffel entwickelt? In der zweiten Staffel ist Ellie zunächst mit einer starken inneren Anspannung konfrontiert. Die Beziehung zwischen ihr und Joel ist angespannt, was auf die Ereignisse des Finales der ersten Staffel zurückzuführen ist. Diese Spannung entlädt sich, als Abby und ihre Freunde auf der Bildfläche erscheinen und Joel angreifen.

Ellie wird Zeugin eines brutalen Angriffs auf Joel und schwört Rache. Nach einer Genesungsphase im Krankenhaus ist sie entschlossen, mit Dina nach Seattle zu reisen. Hier beginnt die Serie, sich von der ursprünglichen Handlung des Spiels zu lösen, indem sie Dina eine bedeutendere Rolle gibt. Die Reise nach Seattle wird für Ellie und Dina zu einem entscheidenden Wendepunkt.

Ellies dunkle Seite

Wie zeigt die Serie Ellies dunklere Charakterzüge? Die Ereignisse in Seattle zwingen Ellie, schwierige Entscheidungen zu treffen. Die fünfte Episode der Staffel hebt sich besonders hervor, als Ellie und Dina auf der Suche nach Nora, einer Verbündeten von Abby, mit einer Gruppe gefährlicher Gegner konfrontiert werden.

Nach einem intensiven Kampf mit den Seraphiten wird Dina verletzt, und Ellie muss sich allein durchschlagen. Die Konfrontation mit Nora im Krankenhaus zeigt eine neue Seite von Ellie. Trotz Noras Versuchen, mit Ellie zu verhandeln, bleibt diese unerbittlich und nutzt ihre Immunität gegen die Sporen zu ihrem Vorteil. Die Szene endet mit einer erschütternden Darstellung von Ellies Vergeltungsdrang.

Bella Ramseys Darstellung von Ellie

Hat Bella Ramsey die Kritiker mit ihrer Darstellung überzeugt? In der Rolle von Ellie zeigt Bella Ramsey eine beeindruckende Bandbreite an Emotionen. Die Szene mit Nora ist der Höhepunkt ihrer bisherigen schauspielerischen Leistung in der Serie. Ramsey gelingt es, die inneren Konflikte und die dunklen Facetten von Ellie authentisch darzustellen.

Diese Entwicklung von Ellie und die Darstellung durch Ramsey beweisen, dass die Kritik an ihrer Besetzung unberechtigt war. Die Serie zeigt, dass Ellie mehr ist als nur eine Figur aus einem Videospiel; sie ist ein komplexer Charakter, der in der Adaption eine eigene Dynamik entwickelt.

Die zweite Staffel von „The Last of Us“ ist derzeit auf Max zu sehen. Was denkst du über die neuesten Entwicklungen in der Serie? Hat Bella Ramsey deiner Meinung nach die Rolle von Ellie überzeugend dargestellt? Lass es uns in den Kommentaren wissen.