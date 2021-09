Battlefield 2042: Early Access zur Open Beta ohne Vorbestellung günstig möglich

Battlefield 2042 wird endlich offiziell nächste Woche in die Open Beta-Phase starten. Davon sind zwei der vier Tage aber exklusiv für Vorbestellungen und EA Play-Mitgliedern. Aber bis morgen, dem 30. September könnt ihr euch noch günstig EA Play sichern.

Battlefield 2042 früher spielen dank günstigem Probeabo

Das Abomodell von EA bietet immer mal wieder ein günstiges Probeabo aber dieses Mal könnte es vom Zeitraum nicht besser passen. Denn auf der Xbox und auf der PlayStation bekommt ihr bis morgen, dem 30. September noch die Chance, ein Probeabo für 99 Cent abzuschließen.

Damit bekommt ihr direkten Zugriff auf alle normalen Vorteile bei EA Play, darunter exklusive Vorabtests von Spielen. Dazu zählt die Open Beta von „Battlefield 2042“, die am 06. Oktober 2021 an den Start gehen soll. Seid ihr zu dem Zeitpunkt Mitglied bei EA Play, dann könnt ihr ohne weitere Kosten oder einer Vorbestellung frühzeitig die Beta zocken. Das gilt auch für Game Pass Ultimate-Mitglieder, die sowieso EA Play dabei haben.

Alle Infos zur Open Beta von „Battlefield 2042“ fassen wir für euch hier zusammen:

Battlefield 2042: Open Beta hat einen Termin und alle Inhalte im Überblick

So startet ihr das Probe-Abo auf der PlayStation: Um das Probe-Abo starten zu können, müsst ihr Zugriff auf eure Konsole haben – über den Webstore geht das nicht. Geht dafür in den PlayStation Store und dann auf den Reiter Abonnements. Sucht dort nach EA Play und schon solltet ihr einen Banner sehen, der den Probemonat bewirbt. Schließt dieses ab und ihr seid bereit für die Open Beta.

So startet ihr das Probe-Abo auf der Xbox: Geht in den Microsoft-Store (oder die Webseite) und sucht nach EA Play. Falls ihr derzeit kein Mitglied bei EA Play seid, dann könnt ihr für 99 Cent das Probe Abo starten und seid bereit, wenn nächste Woche die Open Beta zu „Battlefield 2042“ geöffnet wird.

Das Probe-Abo kann wie jedes andere Abonnement über die jeweiligen Möglichkeiten der Konsole verwaltet und deaktiviert werden. Beachtet, dass beim Start des Probe-Monats die automatische Verlängerung aktiviert wird. Ihr könnte diese nach dem Abschließen sofort beenden.

Was ist EA Play? Der Aboservice von Electronic Arts beinhaltet einen großen Teil des Katalogs des Publishers. Gegen eine monatliche Gebühr könnt ihr so auf Spiele wie Star Wars Jedi: Fallen Order, A Way Out, Need for Speed Heat und mehr zugreifen. Game Pass Ultimate-Mitglieder bekommen den Service ohne weitere Kosten dazu spendiert.

„Battlefield 2042“ erscheint am 19. November für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One und PC. In einem großen Artikel fassen wir für euch alle offiziellen Infos zum Spiel zusammen. Wollt ihr das Spiel doch vorbestellen, dann schaut mal in unseren Vorbesteller-Guide rein.