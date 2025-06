Avatar Legends TTRPG-Kickstarter: Voyage of the Unity Premium-Edition startet durch

Das Jahr 2025 markiert das 20-jährige Jubiläum der beliebten Animationsserie Avatar: Der Herr der Elemente (auch bekannt als Avatar: Die Legende von Aang). Diese Serie, die von Michael Dante DiMartino und Bryan Konietzko geschaffen wurde, hat im Laufe der Jahre eine große Fangemeinde aufgebaut und zahlreiche Adaptionen und Erweiterungen hervorgebracht. Dazu gehören unter anderem Live-Action-Remakes, Kooperationen mit Magic: The Gathering und jetzt ein neues Rollenspielprojekt auf Kickstarter.

Ein neues Kickstarter-Projekt von Beadle & Grimm’s in Zusammenarbeit mit Magpie Games und Nickelodeon bietet den Fans eine weitere Möglichkeit, in die Welt von Avatar einzutauchen. Avatar Legends: The Roleplaying Game – Voyage of the Unity bietet Spielern eine neue, hochwertige Möglichkeit, ihre eigenen Avatar-Abenteuer in Form eines Tabletop-Rollenspiels (TTRPG) zu erleben. Und das spannende Projekt wird immer besser.

Ein neuer Meilenstein für Avatar Legends TTRPG

Was ist das Besondere an dieser neuen Edition? Ursprünglich wurde Avatar Legends: The Roleplaying Game im Jahr 2023 von Magpie Games veröffentlicht, damit Spieler in die Welt von Avatar in offiziell lizenzierter Form eintauchen können. Nun arbeitet Beadle & Grimm mit Magpie zusammen, um den Spielern eine brandneue Premium-Edition des beliebten RPG-Systems anzubieten. Avatar Legends: The Roleplaying Game – Voyage of the Unity hat sein ursprüngliches Kickstarter-Ziel in nur 30 Minuten erreicht. Jetzt hat Beadle & Grimm’s neue Stretch Goals gesetzt, um dem Spiel noch aufregendere Features hinzuzufügen.

Dieses neue Premium-TTRPG, das in der Welt von Avatar: Der Herr der Elemente spielt, ermöglicht es den Spielern, die Welt von Avatar Legends auf neue Weise zu erkunden. Es spielt während der Roku-Ära und umfasst eine Serie von fünf miteinander verbundenen Abenteuern, die sich über die vier Nationen erstrecken. Egal, ob du ein erfahrener Avatar Legends-Spieler bist oder neu im Spiel, diese Premium-Version bietet aufregendes neues Potenzial, das TTRPG im Team-Avatar-Stil zu erleben.

Neue Stretch Goals für Avatar Legends

Welche neuen Features werden hinzugefügt? Avatar Legends: The Roleplaying Game begann auf Kickstarter und brach Rekorde mit über 81.000 Unterstützern und über 100.000 verkauften Exemplaren. Jetzt erlebt die Voyage of the Unity Premium Edition ähnliche positive Resonanz von der Fangemeinde. Das Spiel hat sein ursprüngliches Ziel erreicht und mehrere Stretch Goals durchbrochen, was Beadle & Grimm’s dazu veranlasst hat, noch größere Träume für zusätzliche Features zu verfolgen.

Kürzlich hat die Kampagne ihr Stretch Goal für das Hinzufügen von fünf neuen Schauplätzen zum Abenteuer erreicht und damit die anfängliche Serie von Stretch Goals für das Spiel vervollständigt. Jetzt wurden neue potenzielle Features zur Kickstarter-Kampagne hinzugefügt, die diese Premium-Edition noch besser machen. Die neuen Stretch Goals für Avatar Legends: The Roleplaying Game – Voyage of the Unity sind wie folgt:

Aufgerüstete Buchdeckel & Weltkarte mit Folien- und Glaseffekten – 475.000 €

Neue Schriftrolle mit seltenen Biegetechniken – 525.000 €

Zweite Posterkarte und Folie für die Sammlerbox – 600.000 €

Wenn sich diese neueste Version des Avatar: Der Herr der Elemente TTRPG nach etwas anhört, das du sofort in deinem Spieleregal haben musst, gibt es noch Zeit, das Projekt zu unterstützen. Die Kickstarter-Kampagne läuft bis zum 19. Juni 2025 und bietet verschiedene Stufen, in denen Spieler mitmachen können – von der beeindruckenden Legendary Edition mit allen möglichen Artikeln bis hin zur budgetfreundlichen digitalen Edition mit PDFs des neuen Abenteuers und Begegnungen.

Die Zukunft von Avatar Legends

Wie könnte die Zukunft des Avatar TTRPG aussehen? Mit der großen Unterstützung der Community und dem Erfolg der bisherigen Kampagnen sieht die Zukunft von Avatar Legends vielversprechend aus. Die Zusammenarbeit zwischen Beadle & Grimm’s, Magpie Games und Nickelodeon zeigt, dass die Fans noch lange nicht genug von der Welt der Bändiger haben. Es wird spannend sein zu sehen, welche weiteren Abenteuer und Erweiterungen uns in der Zukunft erwarten.

Was hältst du von den neuen Features von Avatar Legends: The Roleplaying Game – Voyage of the Unity? Teile deine Meinung in den Kommentaren mit uns!