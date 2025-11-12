ARC Raiders Update im November 2025 – Neue Karte und Quests erwarten dich!

Fans von ARC Raiders dürfen sich auf ein spannendes neues Update freuen: Die North Line-Erweiterung wird am 13. November 2025 veröffentlicht. Embark Studios hat bekannt gegeben, dass dieses Update das erste große Content-Update für ARC Raiders darstellt. Die Veröffentlichung fällt mit dem zweiwöchigen Jubiläum des Spiels zusammen.

Details zur North Line-Erweiterung

Was bietet die North Line-Erweiterung? Die Spieler erwartet eine völlig neue Karte namens Stella Montis. Diese Region liegt nördlich des Rust Belt und verspricht neue Quests und Einblicke in die postapokalyptische Geschichte des Spiels. Bevor die Karte freigeschaltet wird, findet das globale Event „Breaking New Ground“ statt, bei dem die Spieler Ressourcen sammeln müssen, um Tunnel nach Stella Montis zu öffnen.

Welche neuen Bedrohungen gibt es? Es werden zwei neue ARC-Bedrohungen eingeführt: Die Matriarch erscheint unter bestimmten Kartenbedingungen, während der Shredder erst auftaucht, wenn Stella Montis geöffnet ist. Zudem gibt es neue Waffen und Gegenstände wie das Energy Burst Battle Rifle und verschiedene Minentypen.

Neuerungen und Herausforderungen

Welche neuen Spielstile können ausprobiert werden? Neben den neuen Gefahren und Quests bringt das Update auch neue Spielstile mit sich. Die Spieler können sich als Einzelgänger oder als Wegbereiter versuchen und ihre Fähigkeiten in der neuen eisigen Region von Stella Montis unter Beweis stellen.

Wie sieht die zukünftige Roadmap aus? North Line markiert den Beginn der ARC Raiders 2025 Content Roadmap. Im Dezember wird bereits das nächste Update „Cold Snap“ erwartet, das eine neue Schneefall-Kartenbedingung und das Event „Flickering Flames“ einführen wird.

Was erwartet die Community?

Was plant Embark Studios für die Zukunft? Embark Studios hat angekündigt, dass bis Ende 2025 mehrere große Updates folgen werden, wobei North Line den Auftakt bildet. Die Entwickler haben sich entschieden, auf saisonale Inhalte zu verzichten und stattdessen eine flexiblere Veröffentlichungsstrategie zu verfolgen.

Wie kann die Community dazu beitragen? Die Freischaltung der neuen Karte Stella Montis ist von der Community abhängig. Die Spieler müssen gemeinsam Milestones erreichen, um die neuen Inhalte zu erleben und sich auf die kommenden Herausforderungen vorzubereiten.

