ARC Raiders überholt Battlefield 6 – Neues Highlight bei Steam-Spielerzahlen

ARC Raiders hat kürzlich die beeindruckende Leistung vollbracht, Battlefield 6 in der Anzahl der gleichzeitigen Spieler auf Steam zu überholen. Trotz der kurzen Zeit seit seiner Veröffentlichung am 30. Oktober 2025 hat ARC Raiders bereits eine große Fangemeinde angesammelt. Dies liegt vor allem an der positiven Community-Erfahrung und dem solofreundlichen Gameplay-Loop, der sowohl neue als auch erfahrene Fans von Extraction-Shootern anzieht.

Battlefield 6, das am 10. Oktober 2025 auf den Markt kam, konnte seinen Spielerzuwachs durch den kostenlosen Battle-Royale-Modus Battlefield RedSec zunächst stark erhöhen. Dennoch hat ARC Raiders die Konkurrenz in Bezug auf die Anzahl der aktiven Spieler hinter sich gelassen.

Aktuelle Spielerzahlen

Wie viele aktive Spieler hat ARC Raiders? Laut SteamDB verzeichnet ARC Raiders aktuell über 460.000 aktive Spieler und positioniert sich damit als drittmeistgespieltes Spiel nach Counter-Strike 2 und Dota 2. Im Vergleich dazu hat Battlefield 6 etwa 430.000 aktive Spieler und ist damit auf den vierten Platz gefallen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass diese Zahlen nur die Steam-Spieler betreffen, da beide Titel auch auf PlayStation 5 und Xbox Series verfügbar sind.

Obwohl Battlefield 6 in der Spitzenanzahl der Spieler mit über 747.000 Spielern noch vorne liegt, feiert die ARC Raiders-Community den Erfolg des Newcomers. Embark Studios, der Entwickler von ARC Raiders, hat mit seinem neuen IP EA’s langjähriges Franchise überholt.

Spielerlebnis und Community

Was macht ARC Raiders so attraktiv? Trotz einiger Serverprobleme in den letzten Wochenenden strömen die Spieler weiterhin in Massen zu ARC Raiders, um an neuen Erlebnissen wie dem Hidden Bunker Event und der Wetterbedingung Elektromagnetischer Sturm teilzunehmen. Einige Spieler wünschen sich jedoch Verbesserungen, insbesondere eine reine PvE-Option angesichts der intensiven PvP-Action.

ARC Raiders bietet ein einzigartiges Gameplay-Erlebnis, indem es Spieler in einem post-apokalyptischen Italien gegen gefährliche Roboter antreten lässt. Die Spieler sammeln Ressourcen und kämpfen gegen feindliche NPCs und andere menschliche Spieler, bevor sie sicher zur Basis zurückkehren.

Preisgestaltung und Verfügbarkeit

Wie unterscheidet sich ARC Raiders preislich von Battlefield 6? Ein entscheidender Faktor, der zum Erfolg von ARC Raiders beigetragen hat, ist der Preis. Mit einem Preis von 40 Euro ist ARC Raiders deutlich günstiger als Battlefield 6, das für 70 Euro erhältlich ist. Diese Erschwinglichkeit hat vielen Spielern die Entscheidung erleichtert, sich dem Newcomer anzuschließen.

ARC Raiders ist für Windows, PlayStation 5 und Xbox Series X/S verfügbar, was eine breite Zugänglichkeit für alle Plattformen gewährleistet. Die positive Resonanz und der wachsende Spielerzuwachs deuten darauf hin, dass die Popularität von ARC Raiders in naher Zukunft weiter steigen wird.

Fazit und Ausblick

Wohin geht die Reise für ARC Raiders? ARC Raiders zeigt, dass frische Ideen und ein zugänglicher Preis auch gegen etablierte Franchises bestehen können. Mit zukünftigen Content-Updates und einer engagierten Community hat ARC Raiders das Potenzial, seine Spielerbasis weiter auszubauen und neue Maßstäbe im Genre der Extraction-Shooter zu setzen.

Was sind deine Gedanken zu diesem spannenden Wettstreit zwischen ARC Raiders und Battlefield 6? Teile deine Meinung in den Kommentaren!