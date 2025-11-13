Arc Raiders Guide – Finde medizinische Daten in „Prescriptions of the Past“

In „Arc Raiders„, einem fesselnden Third-Person-Shooter, übernimmst du die Rolle eines sogenannten „Raiders“, der auf der Oberfläche einer postapokalyptischen Erde Ressourcen sammelt. Eine der Missionen, die du im Spiel erleben kannst, ist „Prescriptions of the Past“. Diese Aufgabe wird dir von Lance, dem Robo-Medic von Speranza, anvertraut. Ziel der Mission ist es, alte medizinische Daten im Raumhafen zu finden und zu sichern.

Mission: Prescriptions of the Past

Wie finde ich das Medical Exam Room? Dein erster Schritt in dieser Quest ist, dich zum Departure Building im Raumhafen zu begeben. Dieses Gebäude liegt westlich der Starttürme im Zentrum der Karte. Um den Raum zu erreichen, folge diesen Schritten:

Betritt das Gebäude durch den Haupteingang in der Lobby, wenn du aus östlicher Richtung kommst.

Gehe die Treppe hinauf und biege links ab, dann folge dem Gang auf deiner linken Seite.

Am Ende des Ganges gehst du unter einen Überhang und biegst erneut links ab, um den ausgeschilderten „Untersuchungsräume“ zu betreten.

Finde die medizinischen Aufzeichnungen

Wo befinden sich die Aufzeichnungen? Sobald du den Medical Exam Room erreicht hast, besteht deine Aufgabe darin, die medizinischen Aufzeichnungen zu finden. Gehe durch den Raum voller Geräte und Krankentragen, bis du einen Tisch mit einem Computer auf der rechten Seite siehst.

Auf dem Tisch findest du gelb markierte Ordner, mit denen du interagieren kannst. Wähle die Option „Medizinische Aufzeichnungen durchsuchen“ und du wirst die Quest für Lance erfolgreich abschließen.

Tipps für die Mission

Was sollte ich beachten? Da das Gebäude in der Nähe des Kartenmittelpunkts liegt, patrouillieren hier häufig andere Arcs. Das Departure Building selbst ist jedoch nicht besonders stark frequentiert, weshalb du auf weniger Raider-Gegner treffen wirst. Ein freies Loadout ist ausreichend, da keine Gegenstände exfiltriert werden müssen.

Denke daran, dass Arc Raiders ein PvPvE-Spiel ist, bei dem du sowohl gegen andere Spieler als auch gegen NPC-Roboter kämpfst. Ein taktisches Vorgehen und das richtige Timing sind entscheidend, um erfolgreich zu sein.

Warum Arc Raiders so fesselnd ist

Was macht Arc Raiders einzigartig? Dieses Spiel bietet eine spannende Mischung aus PvP- und PvE-Elementen, bei der du nicht nur strategisch gegen andere Spieler vorgehen musst, sondern auch gegen die Umwelt und die feindlichen Arcs bestehen musst. Die ständige Gefahr und die Notwendigkeit, Ressourcen zu sammeln und zu sichern, machen jede Mission einzigartig und herausfordernd.

Hast du „Prescriptions of the Past“ bereits abgeschlossen? Teile deine Erfahrungen und Tipps in den Kommentaren!