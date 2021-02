Vor rund einem Jahr bestätigte Entwickler BioWare, dass der Multiplayer-Shooter Anthem eine komplette Runderneuerung erhalten wird. Die Rede war von einem Anthem 2.0 oder auch „Anthem NEXT“, da Updates oder Erweiterungen keine endgültige Lösung darstellten.

„Wir sind uns bewusst, dass noch grundlegende Arbeiten erforderlich sind, um das volle Potenzial von [Anthem] auszuschöpfen“, gab BioWare im Rahmen der Bekanntgabe der Arbeiten an „Anthem 2.0“ zu.

Seitdem hat ein Team von rund 30 Mitarbeitern bei BioWare Austin, dem für „Star Wars: The Old Republic“ verantwortlichen Studio, weiter an der Runderneuerung gearbeitet, um der Community neue Features zur Verfügung zu stellen. Zuletzt erhielten die Fans einen Einblick in ein neues und verbessertes Loot-System sowie eine neue Benutzeroberfläche im „Destiny“-Stil.

© EA/BioWare

Anthem 2.0 ist endgültig tot

Nun gibt es jedoch schlechte Nachrichten für alle Fans, die noch mit einem großen Happy End gerechnet hatten. Am gestrigen Mittwoch, den 24. Februar 2021 gab Executive Producer Christian Dailey auf dem BioWare-Blog bekannt, dass die Arbeiten an „Anthem“ eingestellt werden.

Gründe für diese Entscheidung gab es offensichtlich mehrere. Unter anderem sei das Jahr 2020 durch die Corona-Pandemie eine ganz besondere Herausforderung für das Team gewesen. Schließlich mussten die Entwickler im Homeoffice arbeiten, weshalb nicht alles, was geplant war, auch erreicht werden konnte. Der Abbruch des Projekts sei auch für die Entwickler eine große Enttäuschung, da sie von den Verbesserungen, an denen sie gearbeitet hatten, überzeugt waren.

„An die Anthem-Community, vielen Dank für eure Leidenschaft und Kreativität“, so Dailey. „Euer Feedback und eure Vorschläge bestimmten mit Sicherheit die Richtung des Teams. Für mich persönlich war eure Freundlichkeit und Ermutigung im letzten Jahr dringend erforderlich“.

In Zukunft werden die Entwickler, die an „Anthem 2.0“ arbeiteten, ihre Kollegen bei Dragon Age 4 oder Mass Effect-Spielen unterstützen. Doch auch wenn „Anthem 2.0“ nun niemals das Tageslicht erblicken wird, betonte Dailey, dass das Studio den Live-Service des Spiels weiterhin „so wie er heute existiert“ weiterführen wird.