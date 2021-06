Animal Crossing: Sanrio-Karten für New Horizons kommen doch nach Deutschland

Animal Crossing: New Horizons sollte im März 2021 eigentlich ein Crossover mit Sanrio starten und sechs Sanrio-amiibo-Karten beinhalten, die auch hierzulande erhältlich sein sollten. Bislang glänzten die Karten jedoch mit ihrer Abwesenheit im Handel. Nun steht jedoch fest, dass die Karten doch noch im deutschsprachigen Raum veröffentlicht werden und uns besondere Nachbarn und Items auf die ACNH-Insel bringen werden.

Release von Animal Crossing Sanrio-Karten in Deutschland

Wie Nintendo gegenüber Gamepro nun bestätigt hat, steht nun offiziell fest, dass die sechs Sanrio-Karten auch in Deutschland erscheinen werden. Eigentlich sollten die Inhalte Animal Crossing Sanrio Collaboration Packs bereits seit 18. März im Handel liegen. Seither warten „Animal Crossing: New Horizons“-Spieler*innen jedoch vergeblich auf die Inhalte.

Kurz nach der Ankündigung ergänze Nintendo nämlich das Kleingedruckte der Themenseite, die die Karten explizit vorstellt um den Satz: Nicht erhältlich in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Russland. Das sollte sich nun ändern.

Das sind die sechs Sanrio-amiibo-Karten. © Nintendo/Sanrio

Wann erfolgt nun der Release? Ein genaues Datum ist nach wie vor nicht bekannt, allerdings sollen die amiibo-Karten spätestens zum Weihnachtsgeschäft 2021 verfügbar sein.

Was sind die Sanrio-Karten? Sanrio ist ein japanisches Großhandelsunternehmen, das hauptsächlich für das Design und den Vertrieb von Geschenkartikeln im süßen Kawaii-Look verantwortlich ist. Am bekanntesten ist hierbei wohl das Hello Kitty-Franchise, andere Marken sind My Melody, Keroppi oder Pompompurin.

Sony verrät, warum ihr eure PS4 trotz PS5-Kauf unbedingt behalten solltet

Was steckt in dem Sanrio Collaboration Pack?

Bei den speziellen amiibo-Karten, die nun auch in Deutschland erscheinen sollen, handelt es sich um eine Neuauflage der Karten, die bereits im Jahr 2016 für den Vorgänger Animal Crossing: New Leaf erschienen und nun auch in einer Crossover-Version mit New Horizons kompatibel sind. Jedes amiibo-Karten-Pack widmet sich dem Stil einem speziellen Sanrio-Charakter und schaltet passende Bewohner, Styles und Objekte in „Animal Crossing: New Horizons“ frei.

Chai – Cinnamoroll

– Cinnamoroll Chelsea – My Melody

– My Melody Étoile – Little Twin Stars

– Little Twin Stars Marty – Pompompurin

– Pompompurin Rilla – Hello Kitty

– Hello Kitty Toby – Kerokerokeroppi

Wie funktionieren die amiibo-Karten? Durch das Scannen der Karten auf Fotopia oder am NookPortal werden die Items und Nachbarn freigeschaltet, die von den jeweiligen Figuren aus dem Sanrio-Universum inspiriert sind. Sie befinden sich dann unter dem Reiter Besondere Waren und Aktionen. Zu den Items zählen unter anderem Einrichtungsgegenstände und verschiedene Kleidungsstücke. Eine Vorschau erhaltet ihr hier:

Animal Crossing: New Horizonz im Juni

Solltet ihr euch bis dahin anderweitig die Zeit vertreiben wollen und euch nach neuen Aktivitäten, Gegenständen und Belohnungen auf eurer ACNH-Insel sehnen, schaut euch doch die aktuellen Events, saisonalen Items und tierischen Neuzugängen im Juni an. Unter ihnen sind die Hochzeitssaison und einige Feiertage, die mit Bonusobjekten bei Nook Shopping gefeiert werden.

Animal Crossing feiert Hochzeitssaison: So maximiert ihr Liebeskristalle und Belohnungen