Animal Crossing im Juni: Alle neuen Fische, Insekten & Meerestiere in New Horizons

Animal Crossing: New Horizons wird im Juni wieder einige Fische, Insekten und Meerestiere in das Nintendo Switch-Spiel zurückkehren lassen. Wir listen euch auf, welche Krabbler, Schwimmer und Taucher ihr in diesem Monat neu auf eurer Insel fangen, sammeln und für beeindruckende Summen verkaufen könnt!

Animal Crossing: Fische, Meerestiere & Insekten neu im Juni

Dafür ordnen wir nach Nordhalbkugel und Südhalbkugel, auf denen sich nicht nur die Jahreszeiten, sondern auch die Existenz verschiedener Tierarten voneinander unterscheiden. Möchtet ihr direkt eine Übersicht mit allen Tierarten, schaut in unseren Fisch-Guide, Insekten-Guide oder dem Meerestier-Guide. vorbei. Dort erfahrt ihr außerdem Preis, Fundort und Zeit der einzelnen Exemplare.

Animal Crossing feiert Hochzeitssaison: So maximiert ihr Liebeskristalle und Belohnungen

Mit dem Juni finden für Spieler der nördlichen Hemisphäre diesmal zahlreiche neue Fischarten in „Animal Crossing: New Horizons“. Insbesondere die zahlreichen Hai-Gattungen können Anglern einen fetten Haufen Sternis bescheren, immerhin ist ein Walhai ganze 13.000 Sternis wert. Toppen kann das nur noch der neu hinzugefügte Lachsalmler für imposante 15.000 Sternis! Eine Übersicht aller Neuankömmlinge findet ihr hier:

Nordhalbkugel

Fische

Arapaima : 10.000 Sternis Wo: Fluss Wann: 16-9 Uhr

: 10.000 Sternis

Arowana : 10.000 Sternis Wo: Fluss Wann: 16-9 Uhr

: 10.000 Sternis

Flösselhecht : 4.000 Sternis Wo: Fluss Wann: 21-4 Uhr

: 4.000 Sternis

Hai : 15.000 Sternis Wo: Meer Wann: 9-16 Uhr

: 15.000 Sternis

Hammerhai : 8.000 Sternis Wo: Meer Wann: 16-9 Uhr

: 8.000 Sternis

Knochenhecht : 6.000 Sternis Wo: Teich Wann: 16-9 Uhr

: 6.000 Sternis

Lachssalmler : 15.000 Sternis Wo: Fluss Wann: 4-21 Uhr

: 15.000 Sternis

Nasenmuräne : 600 Sternis Wo: Meer Wann: Ganztägig

: 600 Sternis

Riemenfisch : 9.000 Sternis Wo: Meer Wann: Ganztägig

: 9.000 Sternis

Sägehai : 12.000 Sternis Wo: Meer Wann: 16-9 Uhr

: 12.000 Sternis

Schiffshalter : 1.500 Sternis Wo: Meer Wann: Ganztägig

: 1.500 Sternis

Schlangenkopf: 5.500 Sternis Wo: Teich Wann: 9-16 Uhr

5.500 Sternis

Tilapia : 800 Sternis Wo: Fluss Wann: Ganztägig

: 800 Sternis

Walhai : 13.000 Sternis Wo: Meer Wann: Ganztägig

: 13.000 Sternis

Es ist wieder Hai-Monat in „Animal Crossing: New Horizons“.© Nintendo/Twitter: Marjuzu

Insekten

Goliathkäfer : 8.000 Sternis Wo: auf Palmen Wann: 17–8 Uhr

: 8.000 Sternis

Himmelsfalter : 4.000 Sternis Wo: fliegt umher Wann: 17-8 Uhr

: 4.000 Sternis

Japan-Rosenkäfer : 200 Sternis Wo: auf Bäumen und Palmen Wann: Ganztägig

: 200 Sternis

Leuchtkäfer: 460 Sternis Wo: fliegt umher Wann: 9-14 Uhr

460 Sternis

Mücke : 130 Sternis Wo: fliegt umher Wann: 17-4 Uhr

: 130 Sternis

Pracht-Hirschkäfer : 6.000 Sternis Wo: auf Bäumen Wann: 19-8 Uhr

: 6.000 Sternis

Meerestiere

Seeohr (Abalone): 2.000 Sternis Wann: 16 – 9 Uhr

2.000 Sternis

Miesmuschel (Mussel) : 1.500 Sternis Wann: Ganztägig

1.500 Sternis

Gazami-Krabbe (Gazami Crab): 2.200 Sternis Wann: Ganztägig

2.200 Sternis

Kuruma-Garnele (Tiger Prawn) : 3.000 Sternis Wann: Ganztägig

3.000 Sternis

Kriechsprossalge (Sea Grapes) : 900 Sternis Wann: Ganztägig

900 Sternis

Südhalbkugel

Fische

Huchen : 15.000 Sternis Wo: Wasserfall Wann: 16-9 Uhr

: 15.000 Sternis

Kalmar : 500 Sternis Wo: Meer Wann: Ganztägig

: 500 Sternis

See-Engel : 1.000 Sternis Wo: Meer Wann: Ganztägig

: 1.000 Sternis

Stint : 400 Sternis Wo: Fluss Wann: Ganztägig

: 400 Sternis

Insekten

Himmelsfalter : 4.000 Sternis Wo: fliegt umher Wann: 17-8 Uhr

: 4.000 Sternis

Mistkäfer : 300 Sternis Wo: auf dem Boden Wann: Ganztägig

: 300 Sternis

Troides brookiana : 2.500 Sternis Wo: fliegt umher Wann: 8-17 Uhr

: 2.500 Sternis

Meerestiere

Hummer (Lobster): 4.500 Sternis Wann: Ganztägig

4.500 Sternis

Alle anderen aktuellen Infos zu „Animal Crossing: New Horizons“ sowie Guides, Tipps zum Sternis verdienen oder den Weg zum perfekten Geschenk, findet ihr auf unserer Themenseite. Wollt ihr dagegen mehr zu den kommenden Events erfahren, findet ihr hier eine Übersicht samt Hilfestellungen:

Animal Crossing: New Horizons im Jahr 2021 – Alle Events und Saisons im Kalender