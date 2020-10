Animal Crossing New Horizons im Oktober: Alle neuen Fische, Insekten und Meerestiere

Neuer Monat, neue Tiere bei Animal Crossing: New Horizons! Nachdem zahlreiche Exemplare das Spiel im September vorerst verlassen haben, finden im Oktober neben den neuen Halloween-Objekten neue Fische, Insekten und Meerestiere in die Fauna eurer Insel. Wir geben euch die Liste aller neuen Tiere!

Neue Fische, Insekten und Meerestiere in Animal Crossing

Je nachdem, ob ihr „Animal Crossing: New Horizons“ auf der Nordhalbkugel oder Südhalbkugel spielt, unterscheiden sich natürlich entsprechend die Lebewesen, die sich aktuell auf eurer Insel tummeln.

Damit ihr wisst, was in diesem Monat für eure Hemisphäre gilt, haben wir euch das Ganze in unserer Übersicht entsprechend unterteilt:

Nordhalbkugel

Fische

Flussbarsch : 300 Sternis Wo: Fluss Wann: Ganztägig

Kliesche : 300 Sternis Wo: Meer Wann: Ganztägig

Insekten

Marienkäfer : 200 Sternis Wo: sitzt in Blumen Wann: 8-17 Uhr

Meerestiere

Seeananas (Sea Pineapple): 1.500 Sternis Wann: Ganztägig

Langust (Spiny Lobster): 5.000 Sternis Wann: 21-4 Uhr

Gießkannenschwamm (Venus‘ Flower Basket) : 5.000 Sternis Wann: Ganztägig

Wakame-Alge (Seaweed) : 600 Sternis Wann: Ganztägig

Südhalbkugel

Fische

Anemonenfisch : 650 Sternis Wo: Meer Wann: Ganztägig

Falterfisch : 1.000 Sternis Wo: Meer Wann: Ganztägig

Flusskrebs : 200 Sternis Wo: Teich Wann: Ganztägig

Guppy : 1.300 Sternis. Wo: Fluss Wann: 9-16 Uhr

Kilifisch: 300 Sternis Wo: Teich Wann: Ganztägig

Neonsalmer : 500 Sternis Wo: Fluss Wann: 9-16 Uhr

Paletten-Doktorfisch : 1.000 Sternis Wo: Meer Wannn: Ganztägig

Rotfeuerfisch : 500 Sternis Wo: Meer Wann: Ganztägig

Schnappschildkröte : 5.000 Sternis Wo: Fluss Wann: 21-4 Uhr

Seepferdchen : 1.100 Sternis Wo: Meer Wann: Ganztägig

Insekten

Agrias-Falter : 3.000 Sternis Wo: fliegt umher Wann: 8-17 Uhr

Atlasspinner: 3.000 Sternis Wo: sitzt auf Bäumen und Palmen Wann: 19-4 Uhr

Floh : 70 Sternis Wo: auf Inselbewohnern Wann: Ganztägig

Königslibelle : 230 Sternis Wo: fliegt umher Wann: 8-17 Uhr

Kolibrifalter : 300 Sternis Wo: fliegt umher Wann: 4-19 Uhr

Nasenschrecke : 200 Sternis Wo: sitzt auf dem Boden Wann: 8-19 Uhr

Prachtkäfer : 2.400 Sternis Wo: auf einem Baumstumpf Wann: Ganztägig

Regenbogenfalter : 2.500 Sternis Wo: fliegt umher Wann: 8-16 Uhr

Riesenwanze : 2.000 Sternis Wo: im Wasser von Flüssen Wann: 19-8 Uhr

Troides brookiana : 2.500 Sternis Wo: fliegt umher Wann: 8-17 Uhr

Meerestiere

Hummer (Lobster): 4.500 Sternis Wann: Ganztägig

Welche Tiere im September vorerst aus „Animal Crossing: New Horizons“ verschwunden sind, findet ihr in der folgenden Liste:

