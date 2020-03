Schon bald erwartet uns das neue Programm für Amazon Prime Video, denn der Frühlingsmonat April steht unmittelbar vor der Tür. Wer aufgrund von Quarantänevorgaben oder der allgemeinen Ausgangssperre die Sonnenstrahlen jedoch nicht in vollem Umgang nutzen kann, kann sich wenigstens den kommenden Amazon Original-Titeln und den zahlreichen Fremdproduktionen widmen.

Amazon Prime Video: Alle neuen Serien und Filme

Wir haben die komplette Liste mit allen Neuzugängen für euch unterhalb aufgeführt. Mit dabei sind so einige Gute-Laune-Garanten wie das Film-Musical Mamma Mia! Here We Go Again oder die Klassiker-Filmreihe Zurück in die Zukunft. Außerdem steht Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers in Kürze zum Leihen zur Verfügung. Weiterhin soll im kommenden April 2020 der TWD-Serienableger The Walking Dead: World Beyond in der Prime Video-Bibliothek erscheinen.

Neue Serien bei Prime Video im April 2020

Bibi & Tina – Staffel 1 (ab 3. April)

– Staffel 1 (ab 3. April) Tales from the Loop – Staffel 1 (ab 3. April)

Staffel 1 (ab 3. April) The Walking Dead: World Beyond – Staffel 1 (tba)

– Staffel 1 (tba) All or Nothing: Philadelphia Eagles – Staffel 5 (ab 10. April)

Staffel 5 (ab 10. April) Bosch – Staffel 6 (ab 17. April)

Staffel 6 (ab 17. April) The Orville – Staffel 2 (ab 30. April)

Neue Filme bei Prime Video im April 2020

Selah & the Spades (ab 17. April)

(ab 17. April) Rocketman (ab 10. April)

(ab 10. April) Blackkklansman (ab 21. April)

(ab 21. April) Mamma Mia! Here We Go Again (ab 15. April)

(ab 15. April) I Am Mother (ab 22. April)

(ab 22. April) Citizen K (ab 15. April)

(ab 15. April) Falling Snow – Zwischen Liebe und Verrat (ab 3. April)

(ab 3. April) Eine moralische Entscheidung (ab 18. April)

(ab 18. April) Kursk (ab 11. April)

(ab 11. April) Cleo (ab 24. April)

(ab 24. April) Passengers (ab 5. April)

(ab 5. April) Zurück in die Zukunft I-III (ab 11. April)

(ab 11. April) Breaking In (ab 20. April)

(ab 20. April) Summer Love (ab 7. April)

Neue Kids-Highlights bei Prime Video im April 2020

Dino Dana – Staffel 3, Teil 2 (ab 17. April)

– Staffel 3, Teil 2 (ab 17. April) Playmobil: Der Film (ab 29. April)

(ab 29. April) Evan Allmächtig (ab 29. April)

Neues bei Amazon Instant Video

Bitte beachten, dass ihr den jeweiligen Film oder die genannte Serie zum angegebenen Datum zunächst nur kaufen könnt. In Klammern wird angeführt, ab wann ihr den Inhalt auch ausleihen dürft.

2. April: The Good Liar: Das alte Böse (ab 23. April)

(ab 23. April) 3. April: The Farewell (ab 17. April)

(ab 17. April) 3. April: Booksmart (ab 10. April)

(ab 10. April) 9. April: Jumanji: The Next Level (ab 23. April)

(ab 23. April) 9. April: Der letzte Bulle (ab 23. April)

(ab 23. April) 9. April: Lara (ab 23. April)

(ab 23. April) 16. April: Motherless Brooklyn (ab 28. Mai)

(ab 28. Mai) 17. April: The Peanut Butter Falcon (ab 23. April)

(ab 23. April) 17. April: Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers (ab 30. April)

