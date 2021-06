Amazon Prime Day: 3 Monate PS Plus und PS Now reduziert

Der Amazon Prime Day beschert euch einige tolle Angebote, auch aus dem Bereich Elektronik und Videospiele. Damit ihr gemeinsam mit euren Freunden über die PlayStation spielen könnt und euch die Games nicht ausgehen, gibt es aktuell Rabatt auf eine dreimonatige Mitgliedschaft bei PS Plus und PS Now.

PS Plus und PS Now am Prime Day reduziert

Für nur 34,99 Euro könnt ihr die beiden Dienste für drei Monate nutzen. Dank PS Plus stehen euch die Online-Dienste zur Verfügung, zusätzlich bekommt ihr jeden Monat exklusive Rabatte und Spiele. PS Now bietet euch außerdem eine große Spielebibliothek, aus der ihr während eurer Mitgliedschaft nach Belieben wählen und streamen könnt.

So könnt ihr die Abo-Dienste für einige Zeit kostengünstig testen und entscheiden, ob ihr sie danach weiter nutzen möchtet. Normalerweise ist das Bundle für circa 50 Euro erhältlich, weshalb der Prime Day eine gute Gelegenheit darstellt.

PlayStation Plus + Now 3 Monate | Prime Day Bundle | PS4/PS5 Download-Code (deutsches Konto)

Ihre Freunde haben gerade keine Zeit und Sie haben keine Lust auf Single-Player? Dann stürzen Sie sich mit PlayStation...

Holen Sie sich mit PlayStation Plus jeden Monat 2 Spiele für PS4. Das sind insgesamt mehr als 24 Spiele im Jahr ohne...

Gerade wenn ihr gerne Multiplayerspiele zockt, bietet sich eine Mitgliedschaft bei PS Plus an. Der Vorteil an der Spielebibliothek von PS Now besteht vor allem darin, dass euch diverse Spiele zur Verfügung stehen und ihr einfach zum nächsten wechseln könnt, wenn euch eins mal nicht gefällt.

