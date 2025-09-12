Aktiviere den versteckten Radar in Borderlands 4 für taktische Vorteile!

Borderlands 4 hat die Grenzen des bekannten Borderlands-Universums gesprengt und bietet dir eine offene Welt, die es zu erkunden gilt. Die Entwickler von Gearbox Software haben eine nahtlose Welt geschaffen, in der du ohne Ladebildschirme von einem Ende zum anderen reisen kannst. Doch mit der offenen Welt kommen auch neue Herausforderungen in der Navigation. Ein bedeutender Unterschied zum Vorgänger ist das Entfernen der traditionellen Minikarte zugunsten eines Kompasses am oberen Bildschirmrand.

Dieser Kompass mag nützlich sein, um die allgemeine Richtung zu bestimmen, in der du dich bewegen solltest. Doch im Gefecht zeigt er seine Schwächen, da er die genaue Position von Gegnern nicht präzise anzeigt. Ein Psychopath könnte sich nordöstlich von dir befinden, doch ohne zusätzliche Informationen weißt du nicht, ob er direkt vor dir steht oder einige Blocks entfernt ist.

Der versteckte Radar

Warum solltest du den Radar aktivieren? Glücklicherweise gibt es im Einstellungsmenü von Borderlands 4 eine Option, die dir helfen kann: den Radar. Dieser verborgene Schatz befindet sich im ‚Gameplay‘-Tab und bietet dir die Möglichkeit, die genaue Position von Gegnern in der Nähe zu bestimmen. Auch wenn der Radar nicht die detaillierte Minikarte von früher ist, so kann er dir doch einen entscheidenden Vorteil im Kampf verschaffen.

Mit aktiviertem Radar werden die Gegner nicht mehr auf dem Kompass angezeigt, was diesen deutlich übersichtlicher macht. So kannst du den Radar nutzen, um deine Feinde zu verfolgen, während der Kompass dir hilft, deine Questziele und andere Aktivitäten in der offenen Welt zu verfolgen, ohne dass es zu Überlappungen kommt.

Die neuen Vault Hunter und ihre Builds

Wer sind die neuen Helden in Borderlands 4? In Borderlands 4 warten neue Helden auf dich. Die neuen Vault Hunter bringen frischen Wind in die Serie und bieten dir diverse Spielstile. Harlowe ist bekannt für seine mächtigen Gravitar-Builds, während Rafa als blitzschneller Exo-Soldat glänzt. Vex bringt als unheimliche Sirene eine mystische Note ins Spiel, und Amon überzeugt als unerschrockener Schmiedemeister.

Jeder dieser Charaktere hat seine eigenen Stärken und Schwächen, die es zu meistern gilt. Indem du die verschiedenen Builds erkundest, kannst du herausfinden, welcher am besten zu deinem Spielstil passt. Diese Vielfalt macht das Spiel noch spannender und bietet dir zahlreiche Möglichkeiten, das Beste aus deinem Borderlands 4-Erlebnis herauszuholen.

Tipps für den Einstieg

Wie startest du am besten in Borderlands 4? Egal, ob du ein erfahrener Borderlands-Veteran oder ein Neuling bist, es ist wichtig, den Radar von Anfang an zu aktivieren. Dies verbessert deine situative Wahrnehmung erheblich und erleichtert den Einstieg in die offene Welt von Borderlands 4. Die Entwickler hätten den Radar standardmäßig aktivieren sollen, da viele Spieler diese Option übersehen und sich unnötig schwer tun könnten.

Hast du Borderlands 4 schon ausprobiert? Teile deine Erfahrungen und Tipps in den Kommentaren! Wie findest du die neuen Änderungen und welche Vault Hunter-Builds bevorzugst du? Deine Meinung interessiert uns!