Akt 3 in Hollow Knight Silksong freischalten – So löst du die Quest-Rätsel!

Puzzeln aus dem Weg, wie du Akt 3 in Hollow Knight: Silksong freischaltest, kann eine knifflige Angelegenheit sein. Du hast wahrscheinlich schon gesehen, dass du eine spezielle Quest vom Hüter in Songclave erhalten musst, aber die genauen Freischaltbedingungen sind nicht vollständig klar. Einige meinen, du müsstest jede Quest abschließen oder jeden verlorenen Floh finden, aber ich bin hier, um diese Missverständnisse auszuräumen.

Versteckte Quests in Silksong

Was sind die Anforderungen, um Akt 3 freizuschalten? Du musst die meisten Wunschwand-Quests für Knochenboden, Glockenherz und Songclave abschließen. Dies sind spezielle Aufgaben, die dir helfen, die wichtige Seiden- und Seelen-Quest freizuschalten. Es gibt jedoch Ausnahmen, die zu berücksichtigen sind.

Ein weiterer wichtiger Schritt ist das Versetzen der Flohkarawane an ihren endgültigen Standort am Blassen See in den Verwesten Kanälen. Dazu musst du 22 Flöhe finden und möglicherweise auch den riesigen Floh in Memoriam, Kratt in Greymoor und Vog, sobald die Karawane in den Verwesten Kanälen angekommen ist.

Finale Herausforderungen

Welche anderen Voraussetzungen gibt es? Sammle die Melodien des Architekten, des Dirigenten und des Tresorwächters und erlange Zugang zum Endgegner in der Wiege. Sobald du diese Kriterien erfüllst, kannst du die Seiden- und Seelen-Quest vom Hüter von Songclave annehmen und Großmutter Seide besiegen.

Das Erfüllen all dieser Anforderungen und das Besiegen des Bosses führt dich schließlich zu Akt 3.

Die Knochenboden-Quests

Welche Quests sind in Knochenboden wichtig? Hier sind die Quests, die ich abgeschlossen habe, um die Seiden- und Seelen-Quest freizuschalten:

Knochenboden-Reparaturen

Eine lebensrettende Brücke

Gewand der Pilger

Flüchtige Feuerkäfer

Der schreckliche Tyrann

Ein Symbol der Hoffnung

Stelle außerdem sicher, dass du den Schädel-Tyrann besiegst, der Knochenboden angreift, an der Beerdigung teilnimmst und mit dem Anführer von Knochenboden sprichst, um die Hornet-Statuette zu erhalten, sobald alle diese Quests abgeschlossen sind.

Die Glockenherz-Quests

Was musst du in Glockenherz erledigen? Die folgenden Quests sind in Glockenherz von Bedeutung:

Restaurierung von Glockenherz

Mein fehlender Kurier

Silberne Glocken

Mein fehlender Bruder

Knochenboden-Vorräte

Wilder Bestienflieger

Glockenherzens Ruhm

Du musst auch das Ende der Spur abschließen, was Shakras Quest ist und erfordert, dass du sie entweder findest oder verpasst, wenn du verschiedene Orte besuchst. Stelle außerdem sicher, dass du mit Pavo in Glockenherz sprichst, um dein Glockenheim in der Stadt zu erhalten.

Die Songclave-Quests

Welche Aufgaben sind in Songclave relevant? Hier sind die Quests, die du in Songclave abschließen solltest:

Feine Stifte

Stärkung von Songclave

Der verlorene Händler

Der wandernde Händler

Umhänge des Chores

Balsam für die Verwundeten

Du musst auch das Finale der Audienz abschließen, was das Lösen von drei Glockenpuzzles erfordert, um die Teile des Zahnradherzens zu sammeln. Diese nutzt du dann, um den Zweiten Wächter im unteren Bereich des Zahnradkerns zu erwecken.

Welche Quests hast du in Hollow Knight: Silksong abgeschlossen? Teile deine Erfahrungen in den Kommentaren!