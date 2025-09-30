Agent 64 bringt GoldenEye-Action zurück: Betatests starten bald auf Steam

Agent 64: Spies Never Die ist ein kommendes Spiel auf Steam, das klare Inspiration von dem legendären GoldenEye 007 zieht. Dieses Spiel, das von Replicant D6 entwickelt wird, ist eine Hommage an die klassischen Shooter der 90er Jahre und die Ära der Nintendo 64. Es bietet eine storygetriebene Kampagne mit rund 14 Missionen sowie einen neu angekündigten Online-Arena-Modus, welcher bis zu acht Spieler in 4v4-Matches unterstützt.

Ein Playtest für diesen Modus wird bald beginnen, und du kannst bereits Zugang über die Steam-Seite von Agent 64 anfordern. Inspiriert von GoldenEye 007, wird das Spiel auch integrierte Split-Screen-Wettkampfmodi für den lokalen Mehrspielermodus bieten. Während der Entwickler plant, das Spiel im Jahr 2025 zu veröffentlichen, steht ein genaues Erscheinungsdatum noch aus.

Eine Ode an GoldenEye 007

Was macht das Spiel so besonders? Agent 64: Spies Never Die ist mehr als nur ein einfacher Shooter. Es ist ein Liebesbrief an die glorreiche Zeit der Nintendo 64-Ära, als GoldenEye 007 die Standards für First-Person-Shooter neu definierte. Die Entwickler haben es geschafft, das nostalgische Gameplay von GoldenEye 007 zu rekonstruieren, was man bereits in den Teaser-Videos deutlich erkennen kann.

GoldenEye 007, das 1997 für die Nintendo 64 veröffentlicht wurde, gilt als eines der einflussreichsten Spiele seiner Zeit. Es führte viele Features ein, die heute als Standard gelten, wie etwa atmosphärische Einzelspielermissionen und Konsolen-Mehrspieler-Deathmatches.

Multiplayer-Action und mehr

Welche Mehrspieler-Optionen gibt es? Fans von Koop-Shootern werden in Agent 64: Spies Never Die viel Spaß finden. Das Spiel unterstützt sowohl Couch- als auch Online-Koop-Spiele. Freunde können die gesamte Geschichte zusammen auf demselben Gerät oder durch Online-Multiplayer erleben. Darüber hinaus gibt es einen Herausforderungsmodus, in dem du gegen vorgegebene Bot-Squads mit einzigartigen Missionen antreten kannst.

Agent 64 wird auch Mod-Support in all seinen Modi bieten, zusammen mit einem Paradox-Modus, der eingebaute Cheats und spielerische Voreinstellungen hinzufügt, um die Action frisch zu halten.

Alternative für Retro-Fans

Gibt es ähnliche Spiele, die du ausprobieren kannst? Wenn du nach mehr Retro-FPS-Action suchst, die an GoldenEye 007 erinnert, solltest du dir Turok auf Steam ansehen. Der erweiterte Port bietet zusätzliche Features, die Fans des Genres unterhalten, während sie auf Agent 64: Spies Never Die warten. Turok bietet eine ähnliche Low-Poly-FPS-Erfahrung, entführt dich aber auf ein Jurassic-Park-ähnliches Abenteuer, um feindliche Dinosaurier zu jagen.

Agent 64: Spies Never Die verspricht, ein spannendes Erlebnis für alle Fans von Retro-Shootern zu werden. Mit seiner Mischung aus Nostalgie und neuen Funktionen könnte es der perfekte Titel sein, um das Erbe von GoldenEye 007 weiterzuführen.

Was denkst du über Agent 64: Spies Never Die? Wirst du das Spiel ausprobieren, sobald es veröffentlicht wird? Teile deine Meinung in den Kommentaren!