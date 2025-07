Abiotic Factor begeistert Xbox Game Pass-Nutzer – „Half-Life-Gefühl“ inklusive

Das neue Day-One-Spiel im Xbox Game Pass, Abiotic Factor, ist ein echter Hit unter den Abonnenten und erinnert viele an die legendäre Half-Life Serie von Valve. Das Spiel wurde am 22. Juli 2025 veröffentlicht und hat bereits die Charts des Xbox Game Pass erobert. Auf Steam hat das Spiel eine „Überwältigend positive“ Bewertung mit einer beeindruckenden Zustimmungsrate von 96 Prozent aus 24.457 Nutzerbewertungen. Auch im Microsoft Store konnte das Spiel mit vier von fünf möglichen Sternen überzeugen.

Was macht Abiotic Factor so besonders?

Warum erinnert Abiotic Factor an Half-Life? Obwohl Abiotic Factor ein Open-World-Survival-Crafting-Spiel im 90er Jahre Sci-Fi-Setting ist und auf Multiplayer für bis zu sechs Spieler setzt, erinnert es durch seine Sci-Fi-Thematik viele an die Half-Life Serie. Half-Life ist bekannt für seine tiefgründige Erzählweise und innovative Spielmechaniken, die es zu einem der einflussreichsten First-Person-Shooter gemacht haben. Abiotic Factor nutzt diese Sci-Fi-Atmosphäre und schafft so eine Verbindung zu Half-Life, während es gleichzeitig seine eigene Nische als Survival-Crafting-Spiel findet.

Spielmechaniken und Setting

Was ist die Handlung von Abiotic Factor? Im Spiel schlüpfst du in die Rolle eines Mitarbeiters von GATE, einem globalen Netzwerk geheimer Forschungslabore. Deine Aufgabe ist es, das Unbekannte zu erforschen und paranormale Entitäten zu untersuchen, die von gravitationsverzerrenden Artefakten bis zu übernatürlichen Kreaturen reichen. Die Sicherheits- und Geheimhaltungsprotokolle sind von größter Bedeutung, was das Spiel zu einem spannenden Erlebnis macht.

Welche Spielmechaniken bietet Abiotic Factor? Abiotic Factor bietet eine Mischung aus Survival, Crafting und Sci-Fi-Elementen. Du kannst das Spiel allein oder im Multiplayer-Modus mit bis zu sechs Spielern erleben. Es gibt eine Vielzahl von Herausforderungen, darunter das Sammeln von Ressourcen, das Bauen von Unterkünften und das Überleben in einer Welt voller Gefahren.

Verfügbarkeit und Preis

Wie lange bleibt Abiotic Factor im Xbox Game Pass? Aktuell ist unklar, wie lange Abiotic Factor im Xbox Game Pass Ultimate verfügbar sein wird. Abonnenten des Dienstes können das Spiel jedoch für 27,99 Euro erwerben, anstatt des regulären Preises von 34,99 Euro, dank eines exklusiven Rabatts für Xbox Game Pass-Nutzer.

Abiotic Factor hat es geschafft, die Aufmerksamkeit der Gaming-Community auf sich zu ziehen und wird von vielen als persönlicher Favorit und potenzieller Anwärter auf das Spiel des Jahres angesehen. Nutze die Gelegenheit, das Spiel selbst auszuprobieren und lass uns in den Kommentaren wissen, was du davon hältst!