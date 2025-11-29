90% Rabatt auf LEGO-Spiele auf Steam – der ultimative Black-Friday-Deal!

Die LEGO-Spiele auf Steam haben für den Black Friday 2025 und darüber hinaus erhebliche Preisnachlässe erhalten. Diese Rabatte reichen bis zu 90% und bieten eine großartige Gelegenheit für dich, einige dieser beliebten Titel zu einem Schnäppchenpreis zu erwerben. Vier LEGO-Spiele, darunter drei Co-Op-Titel, sind derzeit reduziert und die Angebote laufen bis Anfang bis Mitte Dezember 2025. Traditionell sind solche großen Rabatte bei LEGO-Spielen selten, da das Sortiment viele verschiedene Publisher umfasst.

Welche LEGO-Spiele sind reduziert?

Welche Spiele sind im Angebot? Die reduzierten Titel umfassen LEGO Bricktales, LEGO Horizon Adventures, LEGO 2K Drive und LEGO Voyagers. Besonders hervorzuheben ist LEGO Bricktales, das mit einem Rabatt von 90% für nur 2,99 Euro erhältlich ist. Dies ist der niedrigste Preis, den das Spiel jemals auf Steam erreicht hat, und das Angebot läuft bis zum 12. Dezember 2025.

LEGO Horizon Adventures ist derzeit um 50% reduziert und kostet 19,99 Euro, während LEGO 2K Drive für 11,99 Euro, was einem Rabatt von 60% entspricht, angeboten wird. Beide Rabatte sind Teil von Black Friday Verkäufen, die bis Anfang Dezember laufen. LEGO Voyagers, das erst vor zwei Monaten veröffentlicht wurde, ist um 20% reduziert und kostet 19,99 Euro.

Spielerbewertungen und Kritiken

Wie schneiden die Spiele bei Kritikern und Spielern ab? LEGO Voyagers ist das am besten bewertete Spiel der Gruppe mit einem Durchschnitt von 79 auf OpenCritic und 83,99% positiven Bewertungen auf Steam. LEGO Bricktales folgt mit einem OpenCritic-Durchschnitt von 73 und 80,45% positiven Bewertungen auf Steam. LEGO Horizon Adventures und LEGO 2K Drive haben auf Steam „Gemischte“ Spielerbewertungen, schneiden jedoch bei professionellen Kritikern besser ab, mit Durchschnittswerten in den niedrigen 70ern auf OpenCritic.

LEGO Voyagers ist das einzige vollständig kooperative Spiel unter den aktuellen Rabatten, während die anderen Titel, einschließlich LEGO Horizon Adventures und LEGO 2K Drive, auch im Einzelspielermodus genossen werden können.

Strategische Preisgestaltung und Verkaufsstrategie

Warum sind die Rabatte jetzt so hoch? Die hohen Rabatte sind eine strategische Entscheidung der Publisher, um die Verkäufe während der Black Friday Saison zu maximieren. LEGO-Spiele sind bekannt für ihre familienfreundliche Unterhaltung, und diese Rabatte bieten eine perfekte Gelegenheit, die Spiele einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Die Preisnachlässe fallen auch mit den Nominierungen für die Game Awards 2025 zusammen, bei denen LEGO Voyagers in der Kategorie „Bestes Familienspiel“ antritt.

Zusätzlich zu den Preisnachlässen auf die Hauptspiele sind auch DLC-Pakete für LEGO 2K Drive reduziert, mit Rabatten, die von 25% bis 60% reichen. Dies bietet eine großartige Gelegenheit, das Spielerlebnis durch zusätzliche Inhalte zu erweitern.

Fazit und Ausblick

Was bedeutet das für dich? Diese Rabatte bieten eine hervorragende Gelegenheit, einige der besten LEGO-Spiele zu erleben, ohne dein Budget zu sprengen. Ob du ein Fan von Puzzlespielen, Rennspielen oder Abenteuern bist, es gibt für jeden etwas dabei. Mit den verschiedenen Rabatten, die bis Mitte Dezember 2025 laufen, hast du noch genügend Zeit, dir eines dieser Spiele zu sichern.

Was denkst du über die aktuellen Rabatte auf LEGO-Spiele? Teile deine Gedanken und Erfahrungen in den Kommentaren mit uns!