7 vs. Wild: Survival-Training mit Tom McElroy, so anders setzt der Experte seine Prioritäten

In der dritten Folge der Behind-the-Scenes-Serie zu 7 vs. Wild geht es um Tom McElroy. Was Survival angeht ist er absoluter Profi und hat bereits beim Briefing der Kandidaten einen Vortrag gehalten. Doch wie würde ein absoluter Experte beim Überleben auf einer Insel vorgehen? Seine Vorgehensweise wird einige überraschen.

Lernen vom Profi: Wer ist Tom McElroy?

Tom McElroy ist absoluter Experte im Bereich Survival. Er besitzt eine eigene Schule, Wild Survival, in der er sein Wissen an Interessierte weitergibt. Er selbst hat bei unterschiedlichen indigenen Völkern gelernt und teilweise mehrere Monate bei ihnen gewohnt, um sich deren Können und Know-how anzueignen.

McElroy wurde bereits für verschiedenste Fernseh-Shows und Filme engagiert, um seine Expertise abzugeben. Seit über 20 Jahren bringt er anderen bei, wie sie in der Wildnis überleben. So auch den Teilnehmenden von 7 vs. Wild.

7 vs. Wild: Shelter oder Wasser, das ist hier die Frage!

Direkt zu Beginn der Folge fällt auf, dass Tom eine andere Priorisierung hat, als die Kandidaten. Während für alle sieben die Versorgung mit Trinkwasser das Wichtigste war, baut Tom als erstes einen Shelter.

„Falls ich diesen Schritt überspringen sollte, kommt im Zweifel ein Sturm auf oder ich werden von Käfern und Insekten zerbissen. Meine oberste Priorität ist also einen Shelter zu bauen, etwas vom Boden weg zu kommen und mich vor Regen zu schützen.“

Wasser kommt in der Liste erst an Platz zwei. Das will Tom hautsächlich durch Kokosnüsse gewinnen. Je frischer die Kokosnuss, desto verträglicher ist das Wasser. Feuer ist der dritte Punkt. Dabei geht es vorrangig darum zu kochen und Werkzeuge herzustellen. Dass es warm hält, ist in den Tropen nur nebensächlich.

Nahrung ist auf der Liste der letzte Platz, da der Mensch ohne Essen bis zu drei Wochen überleben kann. Am Meer eigenen sich besonders Muscheln und Schnecken als Nahrungsquelle.

Prioritätenliste Tom McElroy:

Shelter

Wasser

Feuer

Nahrung

Prioritätenliste Kandidaten:

Wasser

Loot

Shelter

Nahrung

Feuer

