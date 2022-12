7 vs. Wild: Wer verlässt die Insel in Folge 13?

7 vs. Wild steuert langsam auf das große Finale zu, doch die eine oder andere Überraschung wird es vor dem Ende wohl noch geben. Das deutet unter anderem die 12. Folge (zur Folgenübersicht) an, die am vergangenen Mittwoch, den 14. Dezember 2022 debütiert ist.

Was ist passiert in 7 vs. Wild?

Das Netz ist heißblütig am Diskutieren. Die Frage, die sich alle stellen: wer wird 7 vs. Wild abbrechen? Grund für den Trubel ist der Cliffhanger in Folge 12.

Am Ende der Episode sehen wir, wie jemand den nach Hause geschickt wird. So macht es zumindest den Anschein. Im Basislager klingelt das Telefon. Und das heißt, in der nächsten Episode fliegt jemand raus. Nur wer könnte das sein? Wer hat aufgegeben?

Ganz schön fies! Wer den Knopf gedrückt hat, wird nicht gezeigt. Doch im Internet kursieren die wildesten Theorien, wer es denn sein könnte.

Was meint ihr, wer die Zelte abreißt? Schreibt es gerne nachfolgend in die Kommentare und diskutiert mit uns!

Wer verlässt 7 vs. Wild vor dem Ende?

Es gibt die eine oder andere Überlegung, wer den Knopf gedrückt haben könnte.

Da wäre zum Beispiel Knossi, der in der Nacht Besuch von einem Wildschwein bekommt. Und nicht nur das: er beschwert sich seit einiger Zeit über seine Zahnschmerzen, die nicht von alleine wegzugehen scheinen. Hätte er bei seinen 7 Gegenständen mal lieber eine Zahnbürste eingesteckt? Er erklärt:

„Ich kann nicht schlafen. Die Schmerzen sind zu stark. Ich habe schon Wahnvorstellungen“, meint Knossi.

Oder ist es Sascha Huber? Viele User im Netz vermuten, dass es auch ihn getroffen haben könnte. Er hat ebenfalls so einiges zu beklagen und wiederholt, dass er es nicht mehr lange durchhält.

„Egal, wann ich abbreche. Ich bin zufrieden und glücklich.“

Dann meint er, dass er die Nacht vielleicht noch durchhalte. Aber es macht den Anschein, dass er sich am nächsten Morgen abholen lassen möchte. Ob es so kommt?

Bulletproof Otto, Sabrina Outdoor, Wildcard-Gewinner Joris und Fritz Meinecke sind ebenfalls noch mit von der Partie. Als erste Kandidatin ist Starlet Nova ausgeschieden.

Es könnte natürlich auch sein, dass niemand geht und die Produzenten lediglich ein wenig Spannung in die Sache bringen möchten. Aber das werden wir erst am 17. Dezember 2022 erfahren, wenn Folge 13 an den Start geht.