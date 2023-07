Andamimka-Schrein schnell finden und lösen – Zelda Tears of the Kingdom

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (TotK) gibt es viele Bannschreine, die gar nicht mal so einfach zu finden und zu lösen sind.

In unserer Übersicht zu den Schreinen erfahrt ihr, in welchem Gebiet ihr nach welchem Schrein suchen müsst. Insgesamt gibt es 152 Schreine an der Zahl.

In dieser Lösung erfahrt ihr alles zum Andamimka-Schrein. Wir erklären euch, wie ihr ihn findet und wie er schnellstmöglich zu lösen ist.

Wo finde ich den Andamimka-Schrein?

Wie erreiche ich den Andamimka-Schrein? Um diesen speziellen Schrein zu erreichen, müssen wir einen kleinen Abstecher in den Südosten der Welt machen. Er liegt nordöstlich vom Hateno-Strand.

Idealerweise startet ihr beim Hateno-Institut und gleitet von dort aus gen Osten. Exakt östlich vom Hateno-Strand findet ihr dann den Eingang zur Höhle an der Hinterbucht.

© Nintendo/PlayCentral.de

Andamimka-Schrein freilegen, so gehts!

Wie komme ich in den Andamimka-Schrein? Die Höhle an sich ist recht fix durchlaufen, doch die ganze Sache hat einen Haken. Wir kommen nicht ohne Weiteres in den Schrein, da der Wasserpegel zu hoch ist.

Nun müssen wir den Wasserspiegel senken. Lasst euch also durch das Loch fallen, das euch zu einem Raubschleim führt. Es geht hier um den gigantischen Felsbrocken, den ihr an seinen Rissen erkennt.

Wenn ihr diesen mit einem Donnerpfeil wegsprengt oder den Schwur von Yunobo den Weisen aktiviert, um ihn hier gegenzuwerfen, kann das Wasser rund um den Schrein ablaufen.

Hier müsst ihr ein Loch reinsprengen. © Nintendo/PlayCentral.de

Springt danach mit einem Deckensprung nach oben zum Eingang des Schreins und betretet ihn.

Lösung des Andamimka-Schreins: Wechselwirkung

Das Ziel des Schreins ist es, die Stahlgitter herunterfahren zu lassen. Sie befinden sich genau im Hauptraum. Aber wie sollen wir das anstellen?

Wir müssen die herunterrollende Kugel zu unserer Rechten in den leuchtenden Kreis befördern (ebenfalls zu unserer Rechten).

© Nintendo/PlayCentral.de

Die Kugel fällt von rechts nach links und rollt dann einfach ins Nirvana. Und die Kugel manuell anhalten oder mit der Ultra-Hand befördern, das geht nicht!

Also müssen wir uns etwas Neues einfallen lassen, zumal die goldene Säule in der Mitte den Ausgangspunkt der Kugelabschussvorrichtung verschiebt.

Wir benötigen den Zeitumkehrer. Aktiviert sie auf die Kugel, wenn sie gerade dabei ist, nach links herunterzufallen. Das gibt euch ausreichend Zeit, um den goldenen Obelisken zu aktivieren.

© Nintendo/PlayCentral.de

Wenn ihr beides richtig abpasst, befördert sich die Kugel selbst in die runde Öffnung zurück.

Falls ihr mögt, könnt ihr euch dann noch die Truhe in der hinteren Ecke mit einem Deckensprung sichern. Sie enthält eine Große Sonau-Energiesphäre, die immer nützlich sein kann.

Belohnung im Andamimka-Schrein

Hinter den Stahlgittern erhaltet ihr Raurus Segen. Erfreut euch also an eurer Meisterleistung und holt euch euren Segen ab!

Falls ihr noch mehr Hilfen benötigt und an der einen oder anderen Stelle in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom stagniert, könnte euch unsere Komplettlösung behilflich sein.

Hier warten wertvolle Tipps und Tricks zum Spiel, die wir für euch zusammengefasst haben. Weiterhin viel Spaß mit dem Spiel!