Zelda-Film zu Link & Zelda – geleakte Szenen sorgen für Hype und Spekulationen

Die kürzlich aufgetauchten Gerüchte über einen Leak des kommenden Films zu The Legend of Zelda haben die Gaming-Community in Aufregung versetzt. Potenzielle Aufnahmen von den Schauspielern, die die ikonischen Rollen von Link und Zelda verkörpern sollen, sind angeblich im Internet aufgetaucht. Der Hype um diese Leaks kommt zu einem Zeitpunkt, an dem sich die Dreharbeiten in Neuseeland gerade in vollem Gange befinden.

Die Details des Leaks

Was zeigt das geleakte Material? Die angeblich geleakten Clips zeigen zwei der Hauptdarsteller in ihrer Rolle. Zum einen sieht man Bo Bragason, die als Zelda auftreten soll, in einem Kostüm, das an die aktuellen 3D-Spiele der Zelda-Reihe erinnert. In einer der Szenen ist sie in einem Wald zu sehen, wie sie mit einem mysteriösen Charakter spricht, von dem einige Fans spekulieren, dass es sich um Impa handeln könnte. Diese Figur könnte von Dichen Lachman gespielt werden, die bereits Erfahrung in Fantasy-Produktionen hat.

Ein weiterer Clip zeigt Benjamin Evan Ainsworth, der Link verkörpert. Er trägt das ikonische grüne Gewand und legt zusätzlich einen Umhang an. Diese Szenen geben einen ersten visuellen Eindruck davon, wie die Charaktere in der Filmadaption dargestellt werden könnten.

Hinter den Kulissen des Films

Wer sind die kreativen Köpfe hinter dem Projekt? Die Regie des Films führt Wes Ball, der bereits durch die Maze Runner-Trilogie bekannt wurde. In Zusammenarbeit mit den Produzenten Shigeru Miyamoto und Avi Arad soll der Film eine neue Dimension der Zelda-Welt auf die Leinwand bringen. Das Drehbuch stammt von Derek Connolly, der bereits an renommierten Projekten gearbeitet hat.

Die Produktion ist eine Zusammenarbeit von Columbia Pictures und Nintendo, wobei Sony Pictures für die weltweite Veröffentlichung verantwortlich ist. Die Dreharbeiten begannen im November 2025 in Wellington, Neuseeland, und sollen bis April 2026 andauern.

Die Bedeutung der Leaks

Warum sind diese Leaks für die Fans wichtig? Für die Fans der Zelda-Reihe sind die Leaks ein erster Einblick in die lang erwartete Verfilmung eines ihrer Lieblingsspiele. Die Vorfreude auf den Film ist groß, insbesondere nach dem Erfolg des Super Mario Bros. Films. Die Aufnahmen bieten nicht nur einen ersten Vorgeschmack auf die Darstellungen von Link und Zelda, sondern geben auch Raum für Spekulationen über die Handlung und weitere Charaktere.

Allerdings bleibt abzuwarten, ob diese Leaks authentisch sind. Nintendo hat sich bisher nicht zu den Aufnahmen geäußert, und es bleibt unklar, ob es sich um echtes Filmmaterial handelt. Die offizielle Veröffentlichung des Films ist für den 7. Mai 2027 geplant, und bis dahin bleibt den Fans nichts anderes übrig, als auf offizielle Ankündigungen zu warten.

