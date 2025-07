Zelda – Der offene Welt-Erfolg geht weiter: Was erwartet uns als Nächstes?

Nintendo hat mit der Veröffentlichung von The Legend of Zelda: Breath of the Wild im Jahr 2017 das Gaming-Erlebnis revolutioniert. Diese Neuausrichtung der Serie führte zu einem offenen Spielwelt-Design, das die Spielmechanik und das Storytelling neu definierte. Spieler konnten sich frei in der Welt von Hyrule bewegen, ohne durch lineare Pfade eingeschränkt zu sein. Diese Freiheit markierte einen Wendepunkt für die Serie und wurde mit dem Nachfolger Tears of the Kingdom im Jahr 2023 fortgesetzt.

Warum sollte das nächste Zelda-Spiel eine offene Welt beibehalten?

Was macht das offene Welt-Design so attraktiv? Die offene Welt von Breath of the Wild ermöglichte es den Spielern, Hyrule nach ihren eigenen Vorstellungen zu erkunden. Diese Freiheit wurde durch ein ausgeklügeltes Physik- und Chemiesystem unterstützt, das verschiedene Lösungsansätze für Herausforderungen erlaubte. Dieser Ansatz hat das Interesse einer breiteren Spielerschaft geweckt und die Attraktivität der Serie gesteigert.

Die Rückkehr zu einem linearen Design, wie es in früheren Zelda-Titeln der Fall war, könnte das innovative Potenzial der Serie einschränken. Der Erfolg der offenen Welt in Breath of the Wild und Tears of the Kingdom zeigt, dass moderne Gamer Wert auf Freiheit und Kreativität legen. Eiji Aonuma, der Produzent der Serie, hat in der Vergangenheit betont, dass die Zukunft von Zelda in offenen Welten liegt und dass ein Rückschritt zu alten Spielmechaniken nicht geplant ist.

Die Zukunft von Zelda

Wie könnte sich Zelda weiterentwickeln? Während einige Fans die Rückkehr zu klassischen Spielen wie The Wind Waker herbeisehnen, ist es wahrscheinlich, dass Nintendo sich weiter auf das offene Welt-Design konzentriert. Dies könnte durch die Integration neuer Gameplay-Elemente, wie sie in Tears of the Kingdom eingeführt wurden, geschehen. Diese Elemente umfassen neue Fähigkeiten und Gerätschaften, die den Spielern noch mehr Freiheit und kreative Möglichkeiten bieten.

Nintendo könnte auch kleinere Titel veröffentlichen, die sich stärker an klassischen Spielen orientieren, ähnlich wie Echoes of Wisdom. Dies würde eine Balance zwischen den unterschiedlichen Vorlieben der Spieler schaffen, ohne die Innovation in den Haupttiteln zu opfern. Ein solches Vorgehen könnte es ermöglichen, sowohl Fans der neuen als auch der alten Spiele zufrieden zu stellen.

Die Rolle von Eiji Aonuma

Welchen Einfluss hat Eiji Aonuma auf die Serie? Eiji Aonuma hat als Produzent der Zelda-Serie maßgeblich zu ihrer Entwicklung beigetragen. Seine Vision für die Serie beinhaltet die ständige Weiterentwicklung und Anpassung an moderne Spieltrends. Aonuma hat in Interviews betont, dass die offene Welt einen festen Platz in der Zukunft von Zelda hat und dass er keine Notwendigkeit sieht, zu den „begrenzten“ Spielmechaniken der Vergangenheit zurückzukehren.

Unter der Leitung von Aonuma hat die Serie zahlreiche Erfolge erzielt, darunter mehrere Game of the Year Awards für Breath of the Wild. Sein Einfluss hat die Serie nicht nur kommerziell erfolgreich gemacht, sondern auch als Vorreiter im Bereich des Open-World-Designs etabliert.

