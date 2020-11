Xbox Series X: FedEx-Mitarbeiter wirft Xbox-Konsole durch die Gegend

Die Xbox Series X ist am 10. November 2020 offiziell erschienen und mit ihr ist eine neue Ära der Videospielkonsolen gestartet. Obgleich sich viele den Launch der neuen Xbox-Konsole sicherlich anders vorgestellt hätten, haben alle Parteien das Beste daraus gemacht und trotz anhaltender Covid-19-Pandemie halten viele Menschen auf der ganzen Welt schon jetzt zum Post-Launch ihre neue Xbox in den Händen.

Doch nicht alle, denn bei einigen Shops kommt es zu Verzögerungen oder die Paketdienste lassen sich Zeit. Onlineshops haben teilweise zu viele Bestellungen entgegen genommen und mussten einige Konsolen wieder stornieren, während sich bei anderen lediglich die Auslieferung um ein paar Tage verzögern wird.

Xbox Series X fliegt durch die Luft, User entsetzt

Wie problematisch die Lieferung aus der Sicht der Käufer aussehen kann, zeigt ein neues Video. Der Reddit-User Daedalus90 hat jüngst ein Video gepostet, das das Bedauern des Xbox-Kunden aufzeigt.

Der Clip geht gerade einmal nur 6 Sekunden, doch er zeigt auf, was mit eurer Xbox Series X auf dem Weg zu euch alles passieren kann. Aber seht am besten selbst:

Bevor der FedEx-Mitarbeiter die Konsole ausliefert, lässt er sie vor dem Abgabepunkt fallen, er wirft sie sozusagen vor die Tür. Das kann zur Folge haben, dass die Hardware im Paket Schaden nimmt. Am Abgabepunkt angekommen, macht der Mitarbeiter eine Kehrtwendung und saust schnurstracks wieder davon, als ob es ihn nicht interessiere. Die Hauptsache ist, das Paket ist ausgeliefert, so scheint es.

Im Forum wird dieses Vorgehen nun heiß diskutiert. Wie könnte es auch anders sein. Wer möchte schon, dass ein Paketdienst so mit der Ware umgeht?

Unklar ist, ob die Xbox-Konsole schließlich Schaden genommen hat oder nicht. Wahrscheinlich nicht, denn sonst hätte der Verfasser des Beitrags dies sicherlich noch gezeigt und erwähnt im gleichen Kontext. Aber es bleibt ein bitterer Beigeschmack.

Xbox Series X: Rauchende Konsolen entpuppen sich als Fake und Running-Gag

Auf der einen Seite ist es schlecht für die Kunden, doch auf der anderen Seite nehmen viele User den Mitarbeiter in Schutz und kritisieren schlechte Gehälter und Arbeitsbedingungen bei FedEx. In jedem Fall ließe sich dieser Fehler jedoch ganz einfach vermeiden, indem die Mitarbeiter aufmerksamer und gewissenhafter mit den Paketen umgehend würden. „Unfälle“ wie dieser müssen also nicht sein.

Ob sich FedEx zu diesem Sachverhalt äußern wird, ist fraglich. Aber es wäre nicht das erste Mal, dass sich die Verantwortlichen auf Reddit zu Beiträgen äußern. Firmen aus der Gaming-Industrie zum Beispiel machen das eigentlich sogar recht häufig.