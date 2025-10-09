Xbox Magnus: Neue Konsole übertrifft PlayStation 6 in Leistung deutlich

In der Gaming-Welt brodelt es mal wieder: Ein neuer Leak deutet darauf hin, dass die kommende Xbox-Konsole, bekannt unter dem Codenamen Magnus, die PlayStation 6 in puncto Leistung übertreffen könnte. Dies könnte allerdings zu einem stolzen Preis führen. Während Microsoft und Sony bereits bestätigt haben, dass sie an neuer Hardware arbeiten, bleiben konkrete Details bisher rar. Die Xbox Magnus könnte jedoch eine der mächtigsten Konsolen werden, die je entwickelt wurden.

Was macht die Xbox Magnus so besonders?

Welche technischen Spezifikationen wurden geleakt? Laut dem bekannten Hardware-Leaker Moore’s Law Is Dead wird die Xbox Magnus mit einem beeindruckenden Prozessor ausgestattet sein, der von AMD entwickelt wird. Der Magnus-Prozessor soll der größte APU (Accelerated Processing Unit) in der Geschichte der Gaming-Konsolen sein und mit 68 RDNA 5 Compute-Einheiten, bis zu 11 CPU-Kernen und bis zu 48 GB GDDR7 RAM aufwarten.

Im Vergleich dazu wird erwartet, dass die PlayStation 6 mit bis zu 48 RDNA 5 Compute-Einheiten und acht CPU-Kernen ausgestattet sein wird. Die Xbox Magnus hätte damit in Sachen Spezifikationen klar die Nase vorn. Der Unterschied in der Performance könnte jedoch auf großen TV-Bildschirmen weniger auffallen, wie Moore’s Law Is Dead anmerkt.

Die Preisfrage der nächsten Xbox

Wie teuer könnte die Xbox Magnus werden? Die leistungsstarken Spezifikationen der Xbox Magnus haben ihren Preis. Der Leaker schätzt, dass die Konsole möglicherweise über 800 Euro kosten könnte, mit einer potenziellen Obergrenze von 1.200 Euro. Diese hohen Kosten könnten eine Herausforderung darstellen, insbesondere da Microsoft kürzlich die Preise für die Xbox Series X und S sowie für das Xbox Game Pass Ultimate-Abonnement erhöht hat.

Es gibt Spekulationen, dass die neue Xbox eher als Konkurrent für Gaming-PCs positioniert werden könnte, anstatt als direkter Ersatz für die PlayStation 6. Diese Ausrichtung würde mit früheren Gerüchten übereinstimmen, dass die Konsole mehr auf die Leistung eines PCs abzielt.

Erwartungen und Spekulationen

Wann könnte die Xbox Magnus auf den Markt kommen? Obwohl noch keine offiziellen Ankündigungen von Microsoft vorliegen, deuten aktuelle Gerüchte darauf hin, dass die neue Xbox möglicherweise erst 2027 veröffentlicht wird. Bis dahin bleibt vieles Spekulation, und wir müssen abwarten, bis Microsoft mehr Details preisgibt.

Es bleibt spannend, wie sich der Konsolenmarkt in den kommenden Jahren entwickeln wird. Die Xbox Magnus könnte eine neue Ära der Gaming-Konsolen einläuten, die sich stärker an der Leistung von PCs orientiert.

