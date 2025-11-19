Xbox Game Pass im Nov 2025 – Moonlighter 2 und mehr als Day-One-Titel

Der Xbox Game Pass hat im November 2025 bereits sein zehntes Spiel als Day-One-Veröffentlichung hinzugefügt. Dies macht den Game Pass zu einer unverzichtbaren Ressource für alle, die auf der Suche nach neuen Gaming-Erlebnissen sind. Unter den neuesten Ergänzungen ist Moonlighter 2: The Endless Vault, das sowohl im Xbox Game Pass Ultimate als auch im PC Game Pass verfügbar ist.

Neue Titel im Xbox Game Pass

Welche neuen Spiele sind im November 2025 verfügbar? Neben Moonlighter 2: The Endless Vault wurden auch Kulebra and the Souls of Limbo und Revenge of the Savage Planet dem Premium-Tier hinzugefügt. Diese beiden Spiele waren zuvor schon in den Ultimate- und PC-Tiers verfügbar, sind nun aber auch für den Premium-Tier zugänglich.

Die Hinzufügung dieser Spiele zeigt, dass Microsoft weiterhin darauf abzielt, eine breite Auswahl an Spielen für unterschiedliche Spielerpräferenzen anzubieten. Moonlighter 2 bringt eine Mischung aus Shopkeeping und Dungeon-Crawling zurück, während Kulebra und Revenge of the Savage Planet mit einzigartigen Erlebnissen punkten.

Erwartungen für die Zukunft

Welche Spiele können wir noch in diesem Jahr erwarten? Die zweite Welle der Xbox Game Pass-Veröffentlichungen im November wird am 20. November 2025 mit Spielen wie The Crew Motorfest und Monsters are Coming! Rock & Road fortgesetzt. Am 25. November folgen dann Banishers: Ghosts of New Eden und Kill It With Fire 2.

Ein interessantes Detail der neuen Ankündigungen ist die Einführung der „Handheld“-Bezeichnung, die auf Spiele hinweist, die speziell für Geräte wie den ROG Xbox Ally optimiert sind. Diese Entwicklung zeigt, dass Microsoft seine Strategie auf die wachsende Nachfrage nach mobilen Gaming-Erlebnissen ausrichtet.

Warum der Xbox Game Pass attraktiv bleibt

Was macht den Xbox Game Pass für Gamer so attraktiv? Der Xbox Game Pass bietet eine Vielzahl von Spielen für einen monatlichen Festpreis und ist daher besonders attraktiv für dich, wenn du regelmäßig neue Titel ausprobieren möchtest, ohne jedes Mal den vollen Preis zu zahlen. Die kontinuierliche Erweiterung mit Day-One-Veröffentlichungen und exklusiven Titeln macht den Service noch wertvoller.

Mit der Einführung neuer Spiele und der kontinuierlichen Erweiterung der Bibliothek stellt Microsoft sicher, dass der Xbox Game Pass für dich eine lohnenswerte Investition bleibt. Die Möglichkeit, Spiele direkt am Tag ihrer Veröffentlichung zu spielen, ist ein klarer Vorteil für dich als Gaming-Enthusiast.

