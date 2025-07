Xbox Game Pass-Highlight – Exklusives RPG „Back to the Dawn“ startet jetzt

Xbox Game Pass Besitzer dürfen sich über ein neues Highlight freuen: Ein exklusives Day-One-Spiel, das ausschließlich auf der Xbox Series X sowie dem PC verfügbar ist. PlayStation 5 und Nintendo Switch Nutzer gehen hier leer aus. Microsoft hat sich das Spiel nicht nur für den Xbox Game Pass gesichert, sondern auch eine exklusive Veröffentlichung, zumindest zeitweise, auf der Xbox Series X und dem PC erreicht.

Das Spiel in Frage ist Back to the Dawn, entwickelt von Metal Head Games und veröffentlicht von Spiral Up Games. Es handelt sich hierbei um ein Rollenspiel, das bereits mit einem beeindruckenden 86er Metacritic-Score punktet und somit zu den 20 bestbewerteten Spielen des Jahres 2025 zählt. Zudem erzielt es auf Steam mit 92 Prozent positive Nutzerbewertungen, basierend auf 4.713 Rezensionen.

Ein packendes RPG-Erlebnis

Worum geht es in Back to the Dawn? Back to the Dawn ist ein spannendes Gefängnisausbruch-Rollenspiel, das dich in die düstere Welt von Kriminalität und Korruption entführt. Du schlüpfst in die Rolle eines Insassen in einer Hochsicherheitsanstalt, in der jeder ein Geheimnis und einen Plan hat. Deine Aufgabe ist es, zu überleben, zu ermitteln und schlussendlich zu entkommen, bevor die Zeit abläuft.

Das Spiel besticht durch eine fesselnde Handlung, bei der deine Entscheidungen den Verlauf der Geschichte maßgeblich beeinflussen können. Die offizielle Spielbeschreibung verspricht:

Ein packendes Gefängnisausbruch-RPG, durchzogen von Kriminalität, Korruption und versteckten Agenden. Tritt in eine Hochsicherheitsanstalt ein, in der jeder Insasse eine Vergangenheit und einen Plan hat. Du musst kämpfen, um zu überleben, ermitteln und letztendlich ausbrechen, bevor die Zeit abläuft. Entdecke ein Komplott, das mehr als nur dein Leben bedroht es könnte die ganze Stadt zu Fall bringen. In diesem aufregenden Abenteuer zählen Entscheidungen und die Flucht ist deine einzige Rettung.

Verfügbarkeit und Exklusivangebote

Wie lange bleibt Back to the Dawn im Xbox Game Pass? Diese Information hat Microsoft bislang nicht bekannt gegeben. Aktuell können Xbox Game Pass Nutzer jedoch 20 Euro sparen, da das Spiel im Abonnement enthalten ist. Wer es darüber hinaus sein Eigen nennen möchte, kann als Xbox Game Pass Abonnent von einem exklusiven Rabatt von 20 Prozent profitieren, was einen Preisnachlass von 4 Euro bedeutet.

Es ist wichtig zu erwähnen, dass dieses neue Spiel nur für Xbox Game Pass Ultimate Abonnenten verfügbar ist. Diese können sich auf ein Rollenspiel freuen, das im Durchschnitt zwischen 20 und 30 Stunden Spielzeit bietet. Für alle, die das Spiel vollständig abschließen möchten, sind sogar bis zu 60 Stunden Spielzeit erforderlich.

Ein gelungener Debüt-Titel

Wie erfolgreich ist Back to the Dawn für Metal Head Games? Für Metal Head Games ist Back to the Dawn ein bemerkenswertes Debüt, das sowohl bei der Kritik als auch bei den Spielern gut ankommt. Während die Verkaufszahlen und die Anzahl der Xbox Game Pass Nutzer, die das Spiel ausprobieren, noch unbekannt sind, ist das Spiel aufgrund seiner hohen Bewertungen bereits ein Erfolg.

Wie siehst du die Zukunft von Back to the Dawn? Glaubst du, dass das Spiel seine Exklusivität auf Xbox und PC beibehalten wird oder könnte es in Zukunft auch auf anderen Plattformen erscheinen? Teile deine Gedanken gerne in den Kommentaren!