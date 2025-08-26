Xbox feiert Launch von Helldivers 2 – Welche Kriegsanleihen du zuerst freischaltest

Mit dem Start von Helldivers 2 auf Xbox-Konsolen ist eine neue Welle von Rekruten bereit, sich dem Kampf für die Demokratie anzuschließen. Ob du nun in von Bugs verseuchten Zonen aufräumst oder die Linie gegen unermüdliche Automaten hältst, der Erfolg hängt nicht nur von schnellen Reflexen ab. Es geht darum, die richtige Ausrüstung für die Mission zu haben. Kriegsanleihen, die Fortschrittspfade des Spiels, schalten essenzielle Ausrüstung wie Waffen, Rüstungen und Unterstützungstools frei, die deine Chancen auf dem Schlachtfeld drastisch verbessern können.

Unverzichtbare Kriegsanleihen in Helldivers 2

Welche Kriegsanleihen sollten Xbox-Spieler zuerst freischalten? Da bereits mehrere Kriegsanleihen verfügbar sind und bald weitere hinzukommen werden, kann es für neue Spieler schwierig sein, den Anfang zu finden. Einige bieten mächtige Ausrüstung, die Übung erfordert, während andere einfache Upgrades bieten, die perfekt für Anfänger sind. Um dir den Einstieg zu erleichtern, haben wir eine Liste der besten Kriegsanleihen zusammengestellt, die Xbox-Spieler zuerst freischalten sollten.

Democratic Detonation

Warum ist Democratic Detonation so wichtig? Democratic Detonation ist eine der wertvollsten Kriegsanleihen in Helldivers 2. Sie gewährt Zugang zu vier unglaublich effektiven Waffen, die nicht nur wegen ihrer Kraft, sondern auch wegen ihrer Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit hervorstechen. Für Xbox-Spieler, die zum ersten Mal in das Spiel eintauchen, bietet diese Kriegsanleihe eine starke Grundlage, die dich durch fast jede Mission tragen kann, unabhängig von der Schwierigkeit.

An der Spitze der Liste steht der R-36 Eruptor, ein einschüssiges primäres Gewehr mit explosiven Geschossen und schwerer Panzerungsdurchdringung. Es ist ein Bolzengewehr, kann aber schnell nachgeladen werden, was dieses Manko nicht allzu gravierend macht. Die Thermitgranate bietet eine zuverlässige Möglichkeit, selbst mit den am stärksten gepanzerten Gegnern fertig zu werden. Sie bleibt an Zielen haften, verbrennt sie mit hohem Schaden und endet mit einer explosiven Detonation.

Servants of Freedom

Welche Ausrüstung bietet Servants of Freedom? Obwohl spezieller als Democratic Detonation, bietet die Kriegsanleihe Servants of Freedom drei mächtige Werkzeuge, die sich absolut lohnen, freigeschaltet zu werden. Jedes Ausrüstungsstück bietet einzigartige Stärken, die deine Herangehensweise an schwierigere Missionen verändern können, insbesondere wenn du nach Optionen mit hohem Risiko und hoher Belohnung suchst.

Der LAS-17 Doppelrand-Sichel ist eine Laserwaffe, die sich von allem anderen in Helldivers 2 unterscheidet. Sie hat unbegrenzte Munition, was es ermöglicht, kontinuierlich zu feuern, ohne sich um das Nachladen sorgen zu müssen. Der GP-20 Ultimatum ist die ultimative Seitenwaffe, sowohl im Namen als auch in der Zerstörungskraft. Sie feuert eine langsam fliegende Granate, die schwer fällt und in einer kleinen nuklearen Explosion explodiert.

Grenzenlose Gerechtigkeit

Wie wirkt sich Borderline Justice auf deinen Spielstil aus? Borderline Justice bietet drei mächtige Ausrüstungsgegenstände, die einen spürbaren Einfluss auf deine Ausrüstung haben können, insbesondere für Spieler, die Präzision und Effizienz schätzen. Während diese Kriegsanleihe nicht so stark auf Explosionsschaden setzt wie andere, bietet sie solide Waffen mit hoher Nützlichkeit und anhaltender Leistung gegen alle feindlichen Fraktionen.

Der LAS-58 Talon wird weithin als eine der vielseitigsten Nebenwaffen in Helldivers 2 angesehen. Es ist ein Laser-basiertes Revolver, was unbegrenzte Munition und überraschend hohen Schaden bedeutet, selbst im Vergleich zu einigen Primärwaffen. Das R-6 Deadeye fungiert als die Antwort der Helldiver auf ein Scharfschützengewehr mit Bolzen.

Was denkst du über diese Kriegsanleihen? Teile deine Meinung in den Kommentaren!