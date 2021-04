Mit den gerade abgeschlossenen Dreharbeiten zur 2. Staffel der erfolgreichen Netflix-Serie The Witcher mit Henry Cavill als Hexer Geralt von Riva, sollten eigentlich in Kürze die Filmarbeiten zum ersten Spin-off The Witcher: Blood Origins beginnen. Doch nun wird die Produktion noch vor dem Start zurückgeworfen. Der Grund ist der überraschende und kurzfristige Ausstieg der Hauptdarstellerin Jodie Turner-Smith.

Die britische Schauspielerin und internationales Model sollte eine der beiden Hauptrollen einnehmen, die der Elfin Éile. Da sie nun aber (sicherlich auch wegen Corona) terminliche Schwierigkeiten mit einer anderen Produktion (als Königin Anne Boleyns in einer britischen Miniserie) erhält, ist sie kurzerhand aus der Witcher Prequel-Serie wieder ausgestiegen. Wer nun ihren Part übernehmen wird, ist noch nicht bekannt. Inzwischen dürfte aber mit Hochdruck die Suche nach einem Ersatz begonnen haben.

Worum geht es in Blood Origins?

Die neue Prequel-Serie basiert wie schon die Witcher-Serie selbst auf der Hexer-Saga des polnischen Buchautors Andrzej Sapkowski, nachdem auch die erfolgreiche Witcher-Videospielreihe von CD Projekt RED entstand.

Die Handlung von „Blood Origins“ setzt rund 1200 Jahre vor der Sphärenkonjunktion ein, also in einer Zeit ohne die liebgewordenen Charaktere Geralt, Yennefer und Ciri. Stattdessen bekommen wir die Welt der Elfen zu sehen, bevor die Menschen kamen und sie verbannten. Im Mittelpunkt steht die Geschichte der beiden Hauptfiguren: Éile und Fjall.

„Ich war schon immer fasziniert vom Aufstieg und Fall der Zivilisationen, wie Wissenschaft, Entdeckung und Kultur kurz vor diesem Fall gedeihen“, beschreiben Showrunnerin Lauren S. Hissrich und Declan de Barra das Spin-off.

Die Welt der Elfen mit Éile und Fjall

Éile wird als eine musikalisch begabte und akrobatisch-wendige Elite-Kriegerin beschrieben, die wie folgt vorgestellt wird:

„Sie hat ihren Clan verlassen und sich als Wächterin der Königin stationieren lassen, um ihrem Herzen als Nomadenmusikerin zu folgen. Eine große Abrechnung auf dem Kontinent zwingt sie, auf ihrem Streben nach Rache und Erlösung auf den Weg der Klinge zurückzukehren.“

An ihrer Seite steht der Elfe Fjall, dargestellt von dem irischen Schauspieler Laurence O’Fuarain (bekannt aus den Serienhits „Vikings“ und „Game of Thrones“). Seine Figur wird wie folgt beschrieben:

„Fjall wurde in einen Clan von Kriegern hineingeboren, die geschworen haben, einen König zu beschützen. Er trägt eine tiefe Narbe in sich, den Tod eines geliebten Menschen, der im Kampf gefallen ist, um ihn zu retten. Auf seiner Suche nach Erlösung wird Fjall neben den wohl ungewöhnlichsten Verbündeten kämpfen, während er einen Weg der Rache beschreitet.“

Wann kommt Blood Origins auf Netflix?

„The Witcher: Blood Origins“ ist als 6-teilige Miniserie geplant und wird voraussichtlich noch im Mai gedreht, vorausgesetzt ein Ersatz für die Rolle der Éile ist schnell gefunden. Ein Netflix-Release ist noch nicht bekannt, jedoch darf man davon ausgehen, das es frühestens Sommer 2022 sein wird.

