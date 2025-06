What the Pak – Kostenlos auf Steam bis Juni 2025 verfügbar!

Das Steam-Spiel What the Pak, das im Jahr 2024 erschienen ist, ist derzeit für alle Steam-Nutzer auf dem PC kostenlos erhältlich. Dies betrifft auch Nutzer des Steam Decks, wobei unklar ist, ob das Spiel diese Plattform unterstützt. Die Steam-Listung gibt an, dass die Funktionalität auf dem Steam Deck „unbekannt“ ist. Bis zum 24. Juni 2025 können Spieler kostenlos herausfinden, ob das Spiel auf dem Steam Deck läuft, bevor es wieder zu seinem normalen Preis zurückkehrt.

Interessanterweise handelt es sich bei diesem neuen kostenlosen Steam-Spiel um ein Early-Access-Spiel, das noch nicht vollständig veröffentlicht ist. Seit dem 6. Dezember 2024 ist What the Pak in der Early-Access-Version auf Steam verfügbar. Entwickelt wurde es von Wendigo Games und veröffentlicht von Broken Lyre Entertainment. Laut Steam-Nutzerbewertungen ist das PC-Spiel, das normalerweise 5,99 Euro kostet, ziemlich gut.

Was macht What the Pak besonders?

Warum wird What the Pak von Spielern positiv bewertet? Auf Steam hat das kostenlose PC-Spiel eine „Positive“-Bewertung, da 86 Prozent der Nutzerbewertungen das Spiel positiv bewerten. Wie viele dieser Bewertungen nach der Gratisaktion abgegeben wurden, wissen wir nicht, aber dies könnte die Zahlen sicherlich beeinflussen.

Die offizielle Beschreibung des Spiels auf Steam lautet: „Willkommen bei What the Pak. Viele Minispiele stehen dir zur Verfügung, mein Herr … meine Dame … Kapitän? Wenn du nach einem 3D-Partyspiel mit schnellem Gameplay suchst, endet deine Suche hier. What the Pak ist ein Minispiel-Rush-Partyspiel, das schnelles Spiel und Parkour-Fähigkeiten belohnt. Unsere kleinen Möchtegern-Monster kennen das Wort ‚Logik‘ nicht. Wenn sie eine Klippe sehen, springen sie. Wenn sie eine Krone sehen, stehlen sie sie. Wenn sie eine Bombe sehen, explodieren sie. Wenn du ein sorgenfreies Spielerlebnis wie unsere kleinen PAKs möchtest, schließe dich unseren Reihen an.“

Spielermeinungen und Vergleich

Wie vergleichen Spieler What the Pak mit ähnlichen Spielen? Ein Nutzer schreibt in seiner Bewertung: „Zunächst dachte ich, dies sei ein billiger Fall Guys-Abklatsch, der nur minimalen Spaß macht. Doch beim Spielen stellte ich schnell fest, dass dem nicht so ist, und wurde schnell süchtig.“

Die Ähnlichkeit mit anderen Partyspielen wie Fall Guys ist offensichtlich, doch What the Pak hebt sich durch seine einzigartige Mischung aus Minispielen und Parkour-Elementen ab. Dieses Spiel spricht besonders Spieler an, die schnelle und unkomplizierte Unterhaltung suchen.

Verfügbarkeit und Einschätzung

Wie lange bleibt What the Pak kostenlos? Bis zum 24. Juni 2025 kannst du das Spiel kostenfrei auf Steam ausprobieren. Danach wird es wieder zu seinem regulären Preis von 5,99 Euro angeboten.

Wenn du auf der Suche nach einem neuen Partyspiel bist oder einfach nur ein Fan von schnellen und actionreichen Minispielen, dann ist What the Pak definitiv einen Blick wert. Teile uns deine Meinung zu What the Pak in den Kommentaren mit und lass uns wissen, wie dir das Spiel gefällt!