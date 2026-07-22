Wendys startet Sonic-Promo in den USA – 35 Sammelkarten, 7 Etuis im Kids Meal

Wendy’s bringt den blauen Igel zurück an die Fast-Food-Theke: In den USA startet ab sofort eine neue Promo-Kooperation mit Sonic the Hedgehog, passend zur 35-jährigen Jubiläumsfeier der Marke. Wer dort ein Wendy’s Kids’ Meal bestellt, bekommt ein Sammel-Goodie, das vor allem an Trading-Card-Merch erinnert und damit klar auf Sammlertrieb und Nostalgie zielt.

Für Sonic-Fans ist es nicht die erste Begegnung mit Wendy’s. Eine frühere Aktion in Großbritannien hatte bereits für Aufmerksamkeit gesorgt, und viele hatten darauf gehofft, dass eine größere Promotion nachzieht. Genau das passiert jetzt, inklusive mehr Figurenfokus und einem klaren Sammelkonzept.

Der Promo-Start liegt auf dem 20. Juli 2026. Die Aktion soll bis Anfang September 2026 laufen oder endet früher, wenn die Bestände aufgebraucht sind.

Inhalte der Sonic-Promotion bei Wendy’s

Was steckt in der Wendy’s Sonic-Kooperation? Im Mittelpunkt stehen insgesamt sieben unterschiedliche Character-Card-Cases, also Kartenetuis mit Motiven aus dem Sonic-Universum. In jedem Etui stecken fünf Sammelkarten, und insgesamt gibt es 35 Karten zu sammeln. Damit ist das Ganze weniger ein einzelnes Spielzeug pro Menü, sondern eher als kleine Sammelserie mit wiederkehrendem Besuchs-Anreiz angelegt.

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Die sieben verfügbaren Charakter-Motive decken eine breite Fan-Palette ab, von klassischen Begleitern bis hin zu späteren Fan-Lieblingen. Wendy’s nennt dabei konkret folgende Figuren:

Sonic

Amy Rose

Tails

Silver

Knuckles

Shadow

Rouge

Dass ausgerechnet 35 Karten in der Serie stecken, passt natürlich als deutlicher Hinweis auf das 35. Jubiläum. Für Sammler heißt das: Wer wirklich komplettieren will, muss entweder tauschen oder mehrfach zugreifen, denn pro Etui sind nur fünf Karten enthalten.

So funktioniert das Kids’ Meal und wie lange die Aktion läuft

Wie bekommt ihr die Sonic-Sammelitems? Die Sonic-Goodies sind an den Kauf eines Wendy’s Kids’ Meal in den USA gekoppelt. Dabei gibt es beim Essen selbst mehrere Auswahlmöglichkeiten, damit die Aktion für verschiedene Vorlieben funktioniert. Beim Hauptteil stehen zur Wahl:

2 Chicken Tenders

4 Chicken Nuggets

Hamburger

Cheeseburger

Dazu gehören außerdem eine Beilage und ein Getränk im Kids’-Format. Als Beilage wird entweder Pommes oder Apfelstücke angeboten.

Wichtig für die Einordnung aus deutscher Sicht: Offiziell ist die Aktion aktuell auf Wendy’s Restaurants in den USA zugeschnitten. Wer hierzulande trotzdem mitfiebern will, dürfte die Goodies vor allem über Sammlerwege und Tauschbörsen im Blick behalten, gerade weil Karten-Serien oft schnell im Umlauf landen, sobald die ersten Sets komplettiert werden.

Warum Sonic-Restaurant-Collabs gerade gut funktionieren

Warum setzt Sega beim Jubiläum auf ein Fast-Food-Crossover? Solche Kooperationen sind für Marken wie Sonic ein effektiver Mix aus Reichweite, Sammler-Merch und Familienansprache. Gerade mit einem Kids’-Meal-Ansatz wird Sonic wieder als generationsübergreifende Figur positioniert, die sowohl bei jüngeren Fans als auch bei langjährigen Mega-Drive-Veteranen sofort triggert.

Außerdem wirkt das Kartenformat wie eine bewusst gewählte Alternative zu klassischen Plastik-Figuren, die oft einmal kurz ausgepackt und dann vergessen werden. Sammelkarten und Etuis dagegen landen eher in der Schublade neben anderen Collections, werden getauscht und in Social Media gezeigt. Für Sega ist das im Jubiläumsjahr ein naheliegender Hebel, um die Marke sichtbar zu halten, ohne direkt ein neues Spiel ankündigen zu müssen.

Wie schaut es bei euch aus: Würdet ihr für Sonic-Sammelkarten bei einer Restaurant-Promo zuschlagen, oder sind solche Collabs für euch nur nette Randnotizen? Schreibt es gern in die Kommentare.