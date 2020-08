Valorant: Update 1.06 bringt großen Nerf für Schrotflinten

Riot Games spielt ein neues Update aus, das Valorant nun auf Version 1.06 hievt. Im Fokus liegen dieses Mal unter anderem die Schrotflinten, die laut Riot einen signifikanten Nerf verdient haben. Wir werfen einen Blick auf die Patchnotes.

Valorant hat ein großes Problem mit dem Soundsystem

Valorant-Update nerft Schrotflinten

Den Schrotflinten geht es an den Kragen. Fortan soll es schwieriger werden, mit einer Schrotflinte einen Kill zu erreichen. Das bewirkt unter anderem der Nerf, der mit Version 1.06 eingespielt wird.

Sie sind ab sofort weniger akkurat, wenn ihr euch wie ein Albatros in der Luft befindet. Der sogenannte Mid-Jump oder Mid-Fall ist davon betroffen. Deshalb spricht Riot von einem „Air Shotgun“-Patch. Sie erklären, dass die Konfrontationen mit Feinden, die eine Schrotflinte besitzen, so in Zukunft hoffentlich weniger frustriert ablaufen werden. Die Bestrafung der Ausbreitung der Kugeln erhöht sich von x0,5 auf x1,25.

Sie halten es sich offen, in Zukunft noch mehr Änderungen an den Flinten vorzunehmen. Die aktuelle Phase ist demnach wohl erst mal nur ein neuer Testlauf.

Fehlerbehebungen und mehr in 1.06

Davon ab gibt es noch ein paar Fehlerbehebungen, die unter anderem die Audiokulisse und die visuellen Effekte beim Blenden betreffen. Beispielsweise sei der Curveball von Phoenix und Flashpoint von Breach betroffen gewesen. Nun soll man besser erkennen können, wann man mit etwaigen Attacken zu rechnen habe.

Weitere Fehlerbehebungen betreffen zudem das verschwindene HUD, was hin und wieder auftrat und fehlerhafte Belohnungen.

Mehr zum 2. Akt in Valorant wie der Agentin Killjoy oder dem angepassten Ranglistensystem erfahrt ihr hier:

Valorant Akt 2: Deathmatch-Modus, neuer Battle Pass und Skin-Reihe Glitchpop

Die vollständigen Patchnotes könnt ihr auf der nächsten Seite einsehen. Das Update von Version 1.06 ist rund 1,3 Gigabyte groß.