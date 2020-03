Riot Games bastelt an einem ganz neuen Taktik-Hero-Shooter und nicht nur die Hero-Mechaniken mit ihren Fähigkeiten sind ein wenig an Overwatch angelehnt. Wir finden noch mehr Parallelen. So ist beispielsweise die Story ebenfalls in der echten Welt angesetzt, allerdings genauso wie in „Overwatch“ wurde sie ein wenig in die Zukunft verschoben. Aber wie wird Valorant die hauseigene Story erzählen?

Bislang ist im Grunde noch nichts wirklich bekannt zu der Hintergrundgeschichte der einzelnen Charaktere. Aber wird sich das noch ändern?

Valorant-Spieler erhalten 5 kostenlose Agenten zum Launch

Wie ist die Story in Valorant?

Wie Creative Director David Nottingham nun bestätigt, wird es am Ende allerdings doch eine relevante Story geben. Und wie wir bereits aus der Vergangenheit wissen, ist diese vollkommen losgelöst von der Story aus League of Legends.

Der YouTuber Qwixzo hat scheinbar ebenfalls ein paar mehr Details parat. Er gibt zu verstehen, wie die Story ausgerollt wird. So sollen im Mittelpunkt die Spieler-Charakter-Interaktionen stehen. Nottingham erklärt hingegen:

„Wir haben eine Hintergrundgeschichte, ein Fundament und wir sprechen ziemlich sicher darüber, bevor der Launch erfolgt.“

Qwixzo erklärt, dass die Charaktere mit der Umgebung interagieren. Ähnlich wie in „Overwatch“ wird es also einige Anspielungen geben, die beispielsweise auf das Herkunftsland der Charaktere deuten. So wisse man schon jetzt, dass Phoenix zum Beispiel aus Großbritannien kommt, während Viper aus den Vereinigten Staaten stammt.

Zudem gebe es noch einen Dossier für jeden Spieler. Diese Nachricht soll sich nach und nach erweitern, je mehr Zeit wir mit einem Charakter verbringen.

Die eigentliche Geschichte hinter dem Shooter wurde bis jetzt noch nicht enthüllt und es bleibt abzuwarten, ob Riot noch ein größeres Ganzes plant beziehungsweise wie es aussieht.