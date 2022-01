Dino Crisis, kennt ihr das noch? Das war in etwa sowas wie „Resident Evil 2“ auf der PS1, nur mit Dinosauriern statt Zombies. Fans warten sehnsüchtig auf ein Remake, eine Fortsetzung oder ähnliches. Weil etwas Derartiges aber einfach nicht passieren will, legt dieser Fan und Künstler einfach selbst an und designt zumindest die Hauptfigur Regina mit Hilfe der Unreal Engine 5.

So würde Dino Crisis-Hauptfigur Regina in der Unreal Engine 5 aussehen

Darum geht’s: „Dino Crisis“ genießt unter Fans Kultstatus und einen ewigen Platz im Herzen vieler PS1-Besitzer*innen. Das Capcom-Spiel nahm die „Resident Evil“-Formel und kombinierte das Survival-Horror-Spielprinzip mit massiven „Jurassic Park“-Vibes. Fertig ist der Klassiker, auf dessen Comeback viele Fans seit einer kleinen Ewigkeit warten.

Dazu dürfte auch 3D-Artist Mike Wilson gehören. Der hat sich die Hauptfigur Regina aus Dino Crisis nämlich ausgesucht, um ihr einen neuen, zeitgemäßen Look zu verpassen. Das heißt, er hat in der Unreal Engine 5 ein komplett neues Charaktermodell erschaffen und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen: Was dabei herausgekommen ist, wirkt ziemlich beeindruckend und dient dementsprechend als coole Ergänzung des Portfolios des Künstlers.

Der stellt auf YouTube und ArtStation eindeutig und unmissverständlich klar, dass es sich hierbei um ein privates Projekt und lediglich eine persönliche Design-Studie handelt. Die hat absolut nichts mit einem offiziellen Remake, einer Neuauflage, einem Sequel oder ähnlichem zu tun, da müssen wir euch leider enttäuschen. Aber cool ist das Ganze natürlich trotzdem.

Hier könnt ihr euch ein Video ansehen:

Auf seiner ArtStation-Seite schreibt der Character Designer, Spiele-Entwickler und 3D-Artist Mike Wilson, er habe „Dino Crisis“ zum ersten Mal im zarten Alter von zehn Jahren gespielt. Kein Wunder also, dass der Titel einen bleibenden Eindruck bei ihm hinterlassen hat. Darum habe er versucht, Regina einen modernen Anstrich zu verpassen und zu zeigen, wie sie heute aussehen könnte. Selbstverständlich ohne den Anspruch, eine hundertprozentig akkurate Annäherung ans Original-Modell aus PS1-Zeiten hinzulegen.

Wie findet ihr das Charaktermodell? Wünscht ihr euch ebenfalls ein Remake von „Dino Crisis“? Schreibt es uns in die Kommentare.